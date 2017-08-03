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Çaldıran Belediyesinden okul bakımı

Van’ın Çaldıran Belediyesi ekiplerince Osmanlı Mahallesi’nde bulunan 10 derslikli ve 650 öğrencisi bulunan okulun boya, badana ve genel bakımına başlandı.

03 Ağustos 2017 Perşembe 15:39
Çaldıran Belediyesinden okul bakımı

Milli Eğitim Bakanlığınca 2009 yılında Osmanlı Mahallesi’nde yaptırılan 10 derslikli ortaokul, bugüne kadar ilk defa boya, badana ve genel onarımdan geçirildi. Çaldıran Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Tekin Dundar, Osmanlı Mahallesi’nde Milli Eğitim Bakanlığınca 2009 yılında 10 derslikli ortaokulun hizmete açıldığını hatırlatarak, “O tarihten bu yana ortaokulumuzun genel bakımı yapılmamış. Okulların açılmasından önce Çaldıran Belediyesi olarak okulumuzun genel bakım ve onarımını bitirerek eğitim öğretime hazırlanmasını sağlayacağız” dedi.

Haber Tarihi: 03 Ağustos 2017 Perşembe 15:39
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