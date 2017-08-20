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Çaldıran Belediyesinden Çaldıranspor’a destek

Van’ın Çaldıran Belediyesi, Çaldıranspor’a maddi destekte bulundu.

20 Ağustos 2017 Pazar 17:50
Çaldıran Belediyesinden Çaldıranspor’a destek

Çaldıran Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Tekin Dundar, eylül ayından fikstür çekimiyle Van amatör liginde oynaması beklenen ve 100’e yakın lisanslı futbolcusu olan Çaldıranspor’a destek verdi. Kaymakam Dundar’ı makamında ziyaret eden Çaldıranspor Kulübü Başkanı Erhan Avcı, ligin başlayacağını ve ellerinde yeterli spor malzemesi olmadığını söyledi. Dundar’dan yardım talep eden Avcı, “Çaldıran Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Tekin Dundar, Çaldıranlı gençlere maddi ve manevi yardım elini uzattılar. Kendilerine şahsım ve kulüp arkadaşlarım adına teşekkür ediyorum. Yardımları biz gençleri çok mutlu etti. Bizlerde başarıya ulaşmak için elimizden geleni yaparak, ilçemizi en iyi şekilde temsil etmeye çalışacağız” dedi.

Çaldıran Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Tekin Dundar ise, ilçede spordan altyapıya, eğitimden ibadetgahların onarımlarına kadar ihtiyaç duyulan her türlü yardımları yaptıklarını söyledi. Dundar, “Kimseyi geri çevirmedik. Bunu yapmaya devam ederek vatandaşımıza hizmetler sunduk. Çaldıranspor’un eylül ayında çekilecek fikstürle Van Amatör Liginde oynayacak gençlerimizin sıkıntılarını gidererek, gerekli her türlü maddi ve manevi desteğini kendilerine sunarak, ilçemizi en iyi şekilde temsil etmelerini bekliyoruz. Hiçbir başarı tesadüf değildir. Belediye olarak gençlerimize A’dan Z’ye gerekli her türlü malzemeyi almamız bir başlangıçtır. Çaldıranspor Kulübümüze lisans almaları konusunda da gerekli yardımları yaptık. Amacımız sporda gençlerimizin bir araya gelip kardeşlik bağlarının daha da sıkı oluşmasına katkı sağlamaktır. Gençlerimizin hedefi büyük olmalı ki başarıya ulaşabilsinler. Deplasman maçlarına gitmeleri halinde gerekli araç gereç ve diğer tüm ihtiyaçlarını da karşılayacağız. Yeter ki en iyi şekilde ilçemizi temsil etsinler ve edeceklerine de inanıyorum. Bizler her zaman yanlarında olduk, almaya da devam edeceğiz" dedi.

Haber Tarihi: 20 Ağustos 2017 Pazar 17:50
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