Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Çaldıkları aracı polise satmaya çalışınca...

İstanbul ve Bursa’da, kurtarıcı ve çekici araçlarını çalarak hırsızlık yapan 3 kişi yakalandı.

17 Ağustos 2017 Perşembe 17:45
Çaldıkları aracı polise satmaya çalışınca...

Hırsızlar, çaldıkları bir çekicinin üzerindeki Forklift aracını, satıcı kılığına giren polislere satmaya kalkınca, yakayı ele verdi. Hırsızların, üzerinde Forklift bulunan çekiciyi 30 saniyede çaldığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

İstanbul ve Bursa’da, trafik kurtarıcı ve çekici araçlarını çaldıktan sonra üzerindeki parçaları satan oto hırsızları, çaldıkları bir çekicinin üzerindeki Forklift aracını, satıcı kılığına giren polis ekiplerine satmaya çalışınca yakayı ele verdi. İstanbul’un Zeytinburnu ve Bağcılar ilçeleri ile Bursa’nın Yıldırım ilçesinde 3 gün arayla kurtarıcı ve çekici araçlarını hedef alan oto hırsızlığı çetesinin, araçların üzerindeki sistemi ve sisteme ait parçaları piyasa değerinin çok altında satarak, yasadışı para kazandığı öğrenildi.

ÇALDIKLARI ARACI POLİSE SATMAYA KALKINCA BALTAYI TAŞA VURDULAR

Konuyla ilgili ihbarları ve eldeki bilgileri değerlendiren Oto Hırsızlığı Büro Amirliği, operasyon için düğmeye bastı. Alıcı kılığına girerek, hırsızlarla anlaşan ve 15 Ağustos Salı günü Küçükçekmece’de alım satım yapmak üzere bir araya gelen polisler, hırsızları burada kıskıvrak yakaladı. Şüphelilerle birlikte ele geçirilen lüks bir aracın da kayıtlarda başka birine ait olduğu çıktı. Aracın sahibi kadının, arabasını birkaç ay önce kiraladığını beyan ettiği öğrenilirken, aracı kiralayan kişinin ise lüks aracı 3 bin lira karşılığında çekici hırsızlarına sattığı bilgisine ulaşıldı.

ŞÜPHELİNİN ARACI HAKKINDA INTERPOL ARAMASI

Çekici hırsızlığı şüphelilerinin çaldığı araçları ucuz fiyattan alan kişinin kullandığı lüks aracın da Almanya’dan çalıntı olduğu ve çalıntı aracın İnterpol tarafından arandığı da ortaya çıktı. Şüpheliler Ferhat T. (38), Mustafa B. (36) ve Ali K. (36), Asayiş Şube Müdürlüğü’ndeki işlemlerinin ardından Bakırköy Adliyesi’ne sevk edildi.

30 saniyede çekici hırsızlığı kamerada

Öte yandan, şüphelilerin Bursa’nın Yıldırım ilçesinde, üzerinde Forklift yüklü bir çekiciyi çaldıkları an ise güvenlik kameraları tarafından kaydedildi. Görüntülerde, park halindeki çekicinin yanına gelen bir kişinin kapısını kolaylıkla açtığı ve tornavida yardımıyla aracı çalıştırıp hızla uzaklaştığı görülüyor. Hırsızlığın yaklaşık 30 saniye sürmesi dikkat çekiyor.

Haber Tarihi: 17 Ağustos 2017 Perşembe 17:45
  1. ypg
  2. GÜNCEL Haberleri
  3. araç
  4. ÇALINTI
    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Şanlıurfa'da 3 çocuktan kahreden haber!
    1. Şanlıurfa'da 3 çocuktan kahreden haber!
    2. Milli Gazete'den Kurban Bayramı..
    3. FETÖ'cü eski yarbay Ankara'ya getirildi
    4. En net açıklama: Mehmet Görmez'i..
    5. Galatasaray'ın yeni transferini..
    6. Bir zamanlar Türkiye... "Deprem..
    7. Barcelona'da terör saldırısı
    8. HDP'li vekil kendini kayalara zincirledi
    9. Mertçe itiraf et! Erdoğan’ın “ölüm..
    10. Tansiyon bir anda yükseldi, herkes..
    11. 'Uluslararası hukuk her yönüyle..
    12. Hacı adaylarına PTT'den kargo kolaylığı
    13. Trump yönetimi haddini aştı: Ayasofya..
    14. Çaldıkları aracı polise satmaya..
    15. Türkiye'den Merkel'e cevap!
    16. Teröristlerce kazılan tünel bulundu!..
    17. Elazığ'da uyuşturucu operasyonu
    18. Rus GAZ Grubu Sakarya'da üretime başladı
    19. Dünya devine Donald Trump darbesi
    20. Mesut Barzani'ye bayrak' darbesi
    13 yaşındaki kızına tecavüz eden alçağı öldüren babaya büyük destek! #Tecavüzcüyeİdam
    13 yaşındaki kızına tecavüz eden alçağı öldüren babaya büyük destek! #Tecavüzcüyeİdam
    Türkiye 20 bin kişilik yeni ordu kuruyor
    Türkiye 20 bin kişilik yeni ordu kuruyor
    PKK'dan CHP çağrısı!
    PKK'dan CHP çağrısı!
    Operasyon halindeki askerlerin üzerine yıldırım düştü
    Operasyon halindeki askerlerin üzerine yıldırım düştü