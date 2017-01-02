Çaldıkları arabayı çekiciyle...

Polis baskınıyla yakalanan üç kişilik çetenin elebaşı olan Ertuğrul G.’nin ise Niğde Açık Cezaevi’nde bulunduğu, hırsızlığı izinli olarak çıktığı gün planladığı ileri sürüldü.

İstanbul ve Yalova’dan otomobil çaldıktan sonra yakalanan şüphelilerin, çekici tutup araçları Adana’ya getirdikleri ortaya çıktı. Adana Asayiş Şube ekipleri, Seyhan’da devriye gezdikleri sırasında iki otomobilden şüphelenerek arama yaptı. Yapılan kontrolde plakaların sahte ve otomobillerin ise çalıntı olduğu belirlendi.

Otomobillerden birisinin İstanbul’dan birisinin de Yalova’dan çalındığı tespit edildi. Polis, otomobilleri Ertuğrul G., kardeşi Ahmet G. ve yeğeni Mehmet G. tarafından çalındığı belirledi. Otomobillerin nasıl çalındığı yönünde yapılan araştırmada ise şahısların İstanbul ve Yalova’da önce otomobilini çaldıkları, daha sonra da otomobillere binip bir çekici firmasına geldiklerini ve burada 15 bin lira karşılığında araçları Adana’ya getirdikleri öğrenildi. Yolda polisin durdurma ihtimaline karşılık çekici kiraladıkları anlaşılan zanlılar, suçlamaları kabul etmedi. Zanlılardan ikisinin tutuklandığı öğrenildi.