Çakır, Şamlar Köyü halkına teşekkür etti

Şamlar köyü Esentepe Mahallesinde düzenlenen programa Ormanlı Belediye Başkanı Bayram Başol, Ereğli Belediyesi Meclis Üyesi Mustafa Şentürk ile birlikte katılan Çakır, Şamlar köyünün her seçimde olduğu gibi en son yapılan halk oylamasında da büyük desteğini gördüklerini belirtti. Burada vatandaşlarla sohbet eden Çakır, Pazar günü yapılan halk oylaması üzerine vatandaşların görüşlerini alarak, kendi düşüncelerini de paylaştı. Karadeniz Ereğli’ye bağlı köylerin, 2002 yılından bu yana kendilerini yalnız bırakmadıklarını ifade eden Çakır, Şamlar köyü sakinlerinin nezdinde kırsal kesimde ikamet eden tüm seçmenlere ayrıca teşekkür etti.

Yapılan sohbetlerin ardından Esentepe Mahallesi Camii’nde düzenlenen programa katılan Çakır, Başol ve Şentürk, bir süre de cemaatle sohbet ettikten sonra köyden ayrıldı.