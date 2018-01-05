Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Çakıcı'nın yeğenini Çakıcı'nın adamları mı vurdu?

İstanbul’da, Alaattin Çakıcı’nın yeğeni Adem Çakıcı'nın vurulduğu olayla ilgili gözaltına alınan üç şüphelinin Çakıcı'nın adamları olduğu öne sürüldü.

05 Ocak 2018 Cuma 13:02
Çakıcı'nın yeğenini Çakıcı'nın adamları mı vurdu?

Kadıköy  Suadiye'de Adem Çakıcı, geçtiğimiz hafta bir otelin restoran bölümünde otururken, yanına yaklaşan bir kişi peş peşe ateş etti. Adem Çakıcı, karın boşluğuna, koluna ve bacaklarına isabet eden beş kurşunla ağır yaralandı. Hastaneye kaldırılan Çakıcı, yoğun bakıma alındı.

Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı. Adem Çakıcı'nın ilişkileri incelemeye alındı. Adem Çakıcı'nın "Amcam" dediği, Alaattin Çakıcı'nın bir kaç kuşak uzaktan akrabası olduğu belirlendi. Çakıcı'nın 2007'de İzmir merkezli "Veliaht" adı verilen operasyonda 14 adamıyla yakalandığı tespit edildi.

İKİ ÇAKICI ARASINDA SORUN VARMIŞ

Ekipler, Adem Çakıcı'yla  ilgili çalışma yaparken, güvenlik kameralarından da  saldırgan belirlendi. Saldırganın Ahmet Hakkı B. olduğu anlaşıldı. Olayla ilgili iki şüpheliyi daha tespit eden polis ekipleri, yılbaşı gecesi Pendik'teki bir adrese operasyon düzenledi. Saldırıyla ilgili Ahmet Hakkı B., Feramuz Ç. ve Oğuzhan O. gözaltına alındı.  Adreste yapılan aramada bir de tabanca ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheliler Vatan Caddesi'ndeki İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.

Şüpheliler, sorgularının ardından adliyeye sevk edildi. Yakalanan üç şüphelinin Alaattin Çakıcı'nın adamları oldukları öne sürüldü. Şüphelilerden Ahmet Hakkı B.'nin adliyeye giderken "Alaattin Çakıcı'ya yanlış yapılmaz" demesi dikkat çekti.

Haber Tarihi: 05 Ocak 2018 Cuma 13:02
  1. http://www.yeniakit.com.tr/etiket/
    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    20 kazla başladı, Şimdi hedefi...
    1. 20 kazla başladı, Şimdi hedefi...
    2. İBB'de görev değişimi
    3. Türkiye'nin gururu Başbakanlık..
    4. Çakıcı'nın yeğenini Çakıcı'nın..
    5. Tüm dengeleri değiştirecek, Mayıs'ta..
    6. SUV lideri NISSAN 2017 yılını rekor..
    7. Suudi Arabistan'a saldırı
    8. Canan Karatay'a şok soru: Bir tek siz..
    9. Meteoroloji'den kritik uyarı! Beklenen..
    10. Münir Özkul hayatını kaybetti
    11. Akıllı ekranlar her 2 kişiden birini..
    12. Erzurum'a kuruldu, 24 saat önce uyaracak
    13. Ülkede ‘son dakika’ olarak duyuruldu!..
    14. AK Parti'li eski milletvekillerine..
    15. Alman gazeteci: Erdoğan'ı devirmek..
    16. YLSY tercihleri nasıl yapılır? YLSY..
    17. Kritik imza! S-400'ün açığını kapatacak
    18. Yapı denetim firmalarına düzenleme..
    19. Bütün ülke şokta! 20 kişilik balon..
    20. 2018'de öldürülen ilk Filistinli:..
    İran yardım istedi! Türkiye harekete geçti
    İran yardım istedi! Türkiye harekete geçti
    RTÜK'ten çocukları şov objesi haline getiren Acun'a şok!
    RTÜK'ten çocukları şov objesi haline getiren Acun'a şok!
    İran'dan misilleme! İsrail'i vuracak...
    İran'dan misilleme! İsrail'i vuracak...
    Hazinedar'ın görevden alınmasının ardından Kılıçdaroğlu'ndan flaş karar!
    Hazinedar'ın görevden alınmasının ardından Kılıçdaroğlu'ndan flaş karar!
    Dünya İran'dan gelen bu fotoğrafları konuşuyor
    Dünya İran'dan gelen bu fotoğrafları konuşuyor

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü 04.01.2018
    Kesikbaş cinayeti sanığı: Ben öldürdüm...
    Kesikbaş cinayeti sanığı: Ben öldürdüm...
    Türkiye Osmanlı topraklarına geri dönüyor
    Türkiye Osmanlı topraklarına geri dönüyor