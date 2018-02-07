Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Çakıcı'nın adamıyım diyerek o kenti birbirine kattı

Alattin Çakıcı gibi ünlü suç örgütü liderlerinin adını kullanıp 20 ayrı suçtan 47 yıl 8 ay hapis cezası alan hükümlü Adana'da yakalandı.

07 Şubat 2018 Çarşamba 10:34
Çakıcı'nın adamıyım diyerek o kenti birbirine kattı

İddiaya göre, Şanlıurfalı olan ancak kendisini suç örgütü liderlerinin adamıymış gibi gösterip kurduğu suç örgütüyle Osmaniye’deki varlıklı kişi ve aileleri gasp eden İbrahim Halil A., mala zarar verme, tehdit, basit yaralama, nitelikli yağma, hakaret, görevi yaptırmamak için direnme, suç örgütlerini kullanarak tehdit etme, suç örgütü kurup yönetme gibi 20 ayrı suçtan yargılandığı davalarda da tam 47 yıl 8 ay hapis cezasına mahkum edildi. İbrahim Halil A.'nın cezası Yargıtay tarafından onanınca aranması çıktı. Kaçıp izini kaybettiren İbrahim Halil A'nın yakalanması için 81 ilin emniyetine bilgi verildi.

İbrahim Halil A.'nın bir süredir Adana’nın merkez ilçesi Seyhan’a bağlı Sümer Mahallesi’ndeki bir apartmanda yaşayan sevgilisinin evine gelip gittiği tespit edildi. Bilgi üzerine harekete geçen Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, bölgede tam 2 ay pusu kurdu.

Haber Tarihi: 07 Şubat 2018 Çarşamba 10:34
  1. Şanlıurfa
  2. Seyhan
  3. Adana
  4. Osmaniye

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Terör örgütü'nün yeni planı deşifre oldu
    1. Terör örgütü'nün yeni planı deşifre oldu
    2. Kremlin duyurdu: Erdoğan ile Putin...
    3. P–53 kansere direnç maddesi 'Zencefil'de
    4. Bu bal 4 kat daha pahalıya satılıyor!
    5. Erdoğan talimatı verdi! Yüzde 90'ı..
    6. Almanya'da düğüm çözülüyor! Prensipte..
    7. Otopark operasyonu! 8'i polis,16..
    8. FETÖ'nün boş kağıda imza oyunu!
    9. Bakanlık'tan kritik hamle! İsim..
    10. Afrin'de öldürülen teröristlerin..
    11. Bu fotoğraf Afrin'de yaralanan..
    12. Gelecek nesiller Wi-Fi yüzünden yok..
    13. TOKİ'de emekliye ucuz ev hangi..
    14. ABD'den küstah 'OHAL' açıklaması
    15. Fransız bakan aklınca şart koştu:..
    16. Adem Atmaca: 'Gölete şimdiye kadar bir..
    17. AK Parti'den flaş 'milli ittifak'..
    18. '500 km adalet aradı, 5 metrekarede..
    19. 'Ayı Ümit' tezahüratları yapılınca...
    20. Dünyanın en uzun köprüsü! Tam 55..
    Suudi Arabistan'dan flaş 'Türkiye' açıklaması
    Suudi Arabistan'dan flaş 'Türkiye' açıklaması
    Pentagon'dan Zeytin Dalı açıklaması: Türkiye Münbiç'e girerse...
    Pentagon'dan Zeytin Dalı açıklaması: Türkiye Münbiç'e girerse...
    Zaman muhabiri açıkladı: Gülen ile görüşmemde ona dedim ki...
    Zaman muhabiri açıkladı: Gülen ile görüşmemde ona dedim ki...
    Afrin'den son dakika! Uydudan görüldü ve...
    Afrin'den son dakika! Uydudan görüldü ve...
    Terör örgütü PKK'dan kimyasal saldırı!
    Terör örgütü PKK'dan kimyasal saldırı!

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü 07.02.2018
    ABD'den tehdit: Füzeleri devreye sokarız
    ABD'den tehdit: Füzeleri devreye sokarız
    Kriz kapıda! Rusya nükleer füzeleri öyle bir yere konuşlandırdı ki...
    Kriz kapıda! Rusya nükleer füzeleri öyle bir yere konuşlandırdı ki...