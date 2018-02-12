"Türkiye, Fransa’dan daha demokrat" diyen Çakal Carlos’tan Macron'a Afrin dersleri!

YENİAKİT.COM.TR - Dünyaca ünlü Müslüman devrimci Çakal Carlos, Türkiye’nin Afrin’e yönelik düzenlediği operasyonu “işgal” olarak tanımlayan Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un sözlerini değerlendirdi.

Baran Dergisi’ne yazdığı son yazısında Zeytin Dalı Operasyonu’nu ve Fransa özelinde emperyalist güçlerin tutumunu değerlendiren Çakal Carlos lakaplı Müslüman devrimci Ilich Ramirez Sanchez, Türkiye’nin kendisini savunma hakkı olduğunu ifade ederek bu konuda en son konuşabilecek devletlerden birinin de Fransa olduğunu belirtti. Sanchez, yazısında özetle şu ifadelere yer verdi:

FRANSA TÜRKİYE İLE BÖLGE ARASINDA SUNÎ SINIRLAR ÇİZDİ

Fransa Cumhurbaşkanı Macron, Türk halkının çoğunluğu tarafından seçilen Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı medya üzerinden Suriye’ye müdahale etmemesi hususunda açıkça uyardı. Macron’un 2018 yılında yapmış olduğu bu açıklamaya mukabil Fransa askerî kuvvetleri 100 yılda Suriye’de yüz binlerce insanın ölmesine sebebiyet vermiştir. Yüz yılda yüz binlerce Suriyeli öldürüldü. Kim tarafından? Suriye ile komşu olmayan, hatta Suriye ile aynı kıtada dahi olmayan, binlerce kilometre uzağındaki Fransa tarafından. Üstelik ortada insanlık adına Fransa’nın müdahale etmesini gerektiren hiçbir şey yokken, eski Fransız hükümetleri hiç kimsenin öldürmediği kadar sivil insanın ölümüne sebep oldu. Bunu Osmanlı’yı, yani Türkiye’yi işgal ederken yaptı. Sykes-Picot Anlaşması’yla Fransızlar ve İngilizler tarafından Osmanlı toprağı olan diğer bölgeler ile Türkiye arasında sunî sınırlar çizildi. Suriye’nin Fransa tarafından işgalinden 20 yıl sonraya kadar bu sınırlar sabit kaldı.

KAOSTAN TÜM POLİTİK FİGÜRLER MESUL

Şimdi Suriye özelinde bölgede yaşanan kaostan, bu coğrafyanın tarihî gerçeklerini ve sorumluluklarını görmezden gelen tüm politik figürler mesuldür.

FRANSA TARİHİ SÖMÜRGECİLİĞİN TARİHİ

Fransa tarihi sömürgeciliğin tarihidir. Sömürmek için gittikleri Afrika’da da yüz binlerce insanı öldürdüler, onların aç kalmasına sebep oldular, haklarını gasbettiler.

TÜRKİYE FRANSA’DAN DAHA DEMOKRAT!

Türkiye, Fransa’dan daha demokratik bir devlettir. Bir örnek olarak; ben illegal bir operasyon neticesinde illegal olarak burada cezaevinde tutuluyorum. 100 yılda yüz binlerce Suriyelinin ölmesine sebeb olan bir devletin başkanı nasıl kendisinde konuşma hakkını bulabiliyor?

TRUMP, KÜRTLERİ TÜRKLERE KARŞI MANİPÜLE EDİYOR!

Fransa’nın Türkiye’nin Suriye’ye yaptığı müdahale hakkında hiçbir söz söyleme hakkı yok. Amerika senelerdir Suriye’de ve on binlerce kişinin ölmesine sebeb oldu. Şimdi de Trump başkanlığında Kürtleri, Türklere karşı manipüle etmeye çalışıyorlar; fakat Amerika’ya hiçbir söz söylenmeyip Türkiye’ye söylenmesi tam bir ikiyüzlülük.

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