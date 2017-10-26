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'Türkiye kuşatma altına alınmak isteniyor'

Gazeteci yazar Berkcan Tutar, PKK, DAEŞ ve FETÖ’nün ipini elinde tutan Pentagon'un Türkiye'ye yönelik sayısız stratejinin çöplüğüne dönüştüğünü yazdı.

26 Ekim 2017 Perşembe 11:12
'Türkiye kuşatma altına alınmak isteniyor'

Sabah gazetesi yazarı Berkcan Tutar bugünkü yazısında ''Milletçe bütün tezgâhları çökerterek, Pentagon'u Türkiye'ye yönelik sayısız stratejinin çöplüğüne dönüştürdük'' dedi ve Türkiye’ye yönelik oynanan oyunlara dikkat çekti.

Batılı düşünce kuruluşları ile ABD’de ve Avrupa ülkelerinde giderek yaygınlaşan ırkçı ve neo-con yöneticilerin Türkiye’nin öncülüğünü yaptığı Anadolu Devrimi'ni İslam dünyası için bir umut olmaktan çıkarmaya çalıştıklarını belirten Tutar, malum odakların İslam dünyasını karıştıran asıl güç olduğuna dikkat çekerek ''Mısır'da seçimle işbaşına gelen İhvan'ı darbeyle alaşağı ettiler. Irak ve Suriye'yi dağılma noktasına getirdiler. Yemen ve Libya'yı iç savaşla felç ettiler. Üstümüze aynı anda PKK, FETÖ, DEAŞ, Rusya ve İran'ı saldılar. Hiçbiri çözüm olamayınca 15 Temmuz'da bizzat kendileri harekete geçerek ülkemizi işgale kalkıştı.'' şeklinde yazdı.

Yazısında tüm çabalarına rağmen batının Türkiye’ye diz çöktürmeyi başaramadığının altını çizen Tutar, batılı şer odaklarının şimdi de referandum, terör koridoru, vize yasağı ve ekonomik ambargo tehditleriyle Türkiye’yi kuşatma altına almaya çalıştıklarını vurguladı.

İŞTE O YAZIDAN BİR BÖLÜM;

(...) Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın şahsında ülkemize yönelik bütün kirli senaryoları devreye soktular. Ancak hepsi birer birer milletin iradesine çarpıp dağıldı…Şimdi gözleri 2019'da. Can havliyle saldıracaklar.

Pentagon'un analiz merkezi konumundaki RAND isimli düşünce merkezi daha 2009'daki raporunda İslam dünyasında hegemonik konuma yükselen Türkiye'nin iç savaş, terör örgütleri ve dış baskıyla dizginlenmesi çağrısı yapmıştı.

Her yıl Türkiye'ye yönelik onlarca strateji hazırlayanların son projesini ise Washington Post yazarlarından Nicholas Danfhort, 18 Ağustos 2017 tarihli yazısında şöyle dile getirdi: "Erdoğan her zamankinden güçlü görünse de Türkiye önümüzdeki yıl (2018) şiddet sarmalına girecek."

(…) 15 Temmuz'da bizzat kendileri harekete geçerek ülkemizi işgale kalkıştı. Ancak başaramadılar. Şiddetle terbiye ve şeytanlaştırma projeleri ters tepenler şimdi referandum, terör koridoru, vize yasağı ve ekonomik ambargo tehditleriyle ülkemizi dize getirerek güneyden kuşatmaya çalışıyor…Milletçe bütün tezgâhları çökerterek, Pentagon'u Türkiye'ye yönelik sayısız stratejinin çöplüğüne dönüştürdük.

Haber Tarihi: 26 Ekim 2017 Perşembe 11:12
  1. Berkcan Tutar
  2. Berkcan Tutar yazıları
  • ihsanihsan14 dk önce
    bu pentagon dünyanın baş belası en büyük terörist katil eşkıyası allah belasını versin inşaallah
  • İsfendiyarHalil EralpİsfendiyarHalil Eralp28 dk önce
    Bütün oyunların arkasında İsrail ; hedef : Büyük İsrail ; engel : Türkiye ; oyun : ilk güney sınırı kapatmak ; sonra işgale başlamak ; o tamamlanınca Türkiyeye saldırmak ; Tevratı okuyun : Yahudinin Cenneti Aden Bahçesi Türkiyede , Keban Barajı civarında . . . inanmayan pişman olacak . . . bu sözler ilahidir,, 50 yıllık okumaların ürünüdür ; Allah şahittir. . .
  • İsfendiyarHalil EralpİsfendiyarHalil Eralp34 dk önce
    Ey vurdum duymazlar ; tüm bunun arkasındaki belâ İsrail ; ve Büyük İsrail hülyası ; Sadece Siyon Protokollerini okuyun ; yılanın ağzından sözlerle dolu ; 1897 - 2005 arası-100 yıla ihtiyacımız var der, AB ni kuracaklarını euro parayı devreye sokacaklarını bir de devletleri iflas ettirip bu günlerde Büyük İsraili kuracaklarını yazar ; nerede mii : Suriye, İrak, Lübnan, Ürdün , Güney Türkiye, Medineye kadar . . . okuyun, İkra, Allah aşkına okuyun . . . 30 yıldır okuyorum ; okuyun, lütfen okuyun . . .
  • AYHAN ERGİNÖZ-EMETAYHAN ERGİNÖZ-EMET39 dk önce
    GÜÇLER DENGESİ ARTIK ABD ALEYHİNE BOZULMAYA BAŞLIYOR. MENFAAT ÇATIŞMASI ÜZERİNE KURULAN NÜFÜS ALANLARINDA ARTIK ABD VE NATO ÜLKELERİ YOK. GÜÇLER DENGESİNİ SAĞLAYAN TÜRKİYE, RUSYA, ÇİN, İRAN VE KUZEY KOREDE VAR. BU DURUM ABD NİN DÜNYA GÜVENLİK SİSTEMİNDE YARATIĞI VE KAOSLARA SEBEP OLAN JANDARMA ROLÜ ÇÖZÜLÜP; MAZLUM DEVLETLER LEHİNE HİSTERİK HALİNE ALAN YOK OLUŞA AN VE AN GİTMEKTESİDİR. ABD ÇIKARLARINA HİZMET ETMİYEN BU DURUM ABD NİN EKONOMİK, SİYAS VE ASKERİ NUFUS ALANLARIN DA DARALTIP YOK ETMEKTEDİR. ABD HER ALANDABU ŞEKİLDE RÜZGÂR EKİP(HAKKANİYET ÖLÇÜSÜNDEN CİKIP ABD MENFAATLERİNİNE HİZMETİ ÖN PLANA, DÜNYA MİLLETLERİNİN ÇIKARINI HİÇE SAYARAK ALDIĞİ İÇİN)FIRTINA OLARAK BİÇMEKTEDİR. YARATIĞI BU KAOSLARLADA DÜNYA BARIŞINI TEHTİD ETMEKTEDİR. EKONOMİK ÇÖZÜLMELERDE; TİCARETDE ÇİN PARA BİRİMİ YUANA DÖNÜLMESİ ABD MERKEZ BANKASINDA KARŞILIĞI ALTIN OLARAK BULUNMUYAN ABD NİN DÜNYA EKONOMİK SİSTEMİNE SÜRDÜĞÜ DOLAR LİKİTİLERİNİ MUAZZAM BİR ŞEKİLDE DE TEHTİD EDER DURUMA GELMİŞTİR. RUSYA, ÇİN, İRAN. TÜRKİYE VE KUZEY KORE ASKERİ TEKNOLJİERİYLE SİYASİ NUFUS ALANLARINI ABD VE NATO ÜLKELERİ TARAFINDAN DARALTILMASINA İZİN VERMEMİŞ; DÜNYANIN ÇEŞİTLİ BÖLGELERİNDE KURDUKLARRI ÜSLERLE ABD NİN NUFUS ALANLARINA SİZMALARINI ENGELLEMİŞ VE GÖZETLİŞLERDİR. EKONOMİK ALANDA KARŞILĞI BULUNAN; SİYASİ ALANDA GURUPLAŞMAYA SEBEPİYET VEREN ABD VE NATO SİYASİ, EKONOMİK VE ASKERİ MANEVRALARI ARTIK HER ANLAMDA KARŞILIĞINI SAYGI UYANDIRACAK ŞEKİLDE BULMAKTADIR. BU SAYGINLIK DÜNYA SİYASİ ARENASINDA GİTTİKÇE EMPATİ UYANDIRMAKTA VE TARAF BULMAKTADIR. ABD NİN PETROLLE KABARAN MAYMUN İŞTAHI; HEGEMONYASININA TABİ ETMEK İSTEDİĞİ BÖLGELERDE YAZIP OYNADIĞI OYUNLARA DİĞER GÜÇ DENGELERİ VE BÖLGE İNSANLARI ARTIK PRİM VERMİYOR. ABD NİN EN KISA SÜREDE BUNU İNSANLIK ADINA GÖRMESİ DİLEĞİ İLE HUZURLU, DÜNYA İÇİN. YAŞLI DÜNYAMIZINDA BUNA ÇOK İHTİYACI VAR. GÜNÜMÜZÜN DA BİR SİYASİ ASKERİ MEKANİZMA OLMA KONUMUNU EŞİT VE DENGELİ BİR ŞEKİLDE SAĞLIYAMIYOR. ASKERİ VE SİYASİ ALANDA ÖNEMLİ BİR SRATEJİYE SAHİP TÜRKİYE Yİ NATO KARŞITI KOMŞULARI VE SINIR KOMŞULARI KARŞISINDA YANLIZLAŞTIRA GELMİŞLERDİR. NATONUN BU MENTALİTE Sİ KARŞISIDAKİ ARGUMANLARI BİZİM ULUSAL GÜVENLİĞİMİZİ TEHLİKEYE ATACAK BOYUTLARA ULAŞMIŞTIR. KIBRIS SAVAŞIDAN BERİ ÜLKEMİZE KARŞI UYGULANAN AMBARGOLARLA DA AYRIMLAŞTIRMA, BERİKELİŞTİRME, ÖTEKİLEŞTİRME SİYASETİYLE TAHÜTLERİNİDE YERİNE GETİREMEZ DURUMA GELMİŞLERDİR. KENDİ KAOS SENARYOLARINA BİZİ SÜRÜKLEYİP ORTAK EDEN BU SİYASİ VE ASKERİ KİMLİK KARŞISINDA TAKINDIĞIMIZ MİLLİ POLİTİKALARLA MİLLİ SAVUNMA SANAYİNİ OLUŞTURAN, HER GEÇEN GÜN YERLİ İMKÂNLARLA OLUŞTURDUĞUMUZ TEKNOLOJİ HARİKASI SİLAHLARLA DOSTA GÜVEN DÜŞMAN KORKU VERMEKTEYİZ. BU BAĞLAMDA BU SİYASİ VE EKONOMİK BAĞLIĞI ARTIK GÖZDEN GEÇİRMENİN ZAMANI GELİP GEÇMİŞTİR, BİZİ KORE HARBİNE DÂHİL EDEN ABD NATOSU BİZİM SAYEMİZDE UZAK DOĞUDAKİ KAZANIMLARINI DİKTA POLİTİKALARIYLA KAYIP EDEREK UZAK DOĞUNUN O BÖLGESİ KUZEY KOREDE TOTALİTER REJİMLERDEKİ KİMLİK BUNALIMINDAKİ PSİKOPAT DİKTATÖRLERİ DÜNYANIN BAŞINA HABİS BİR RUH OLARAK BELA ETMİŞTİR. ŞİMDİ SIRA ORTA DOĞUNUN BU BÖLESİNDE BÖL, PARÇALA, YUT SİYASETİYLE İSRAİLE JOPOLİTİK MANEVRA ALANI AÇARAK KENDİ ENERJİ KORİDORUNU OLUŞTURMANIN PEŞİNDE. YUTMAZLAR, YUTURLAR TRUMP EFENDİ. ARTIKGÜÇLER DENGESİNDEKİ KALELERİNİ BİRBİR KAYBEDEN ABD ARTIK DÜNYA KAMUOYUNA EKTİĞİNİ BİÇMEK OLARAK ZAVALLI SENARYOSUNU BÜYÜK ŞOV…. (!) VASTALISIYLA ZAFİYET VE ACİZLİK OLARAK SERGİLİYOR. DÜNYANIN HER TARAFINDAN ARTIK HESAP DEFTERLERİ YAVAŞ YAVAŞ ÖNÜNLERİNE GELMEKTEDİR. BU SÜREÇİN AKİBETİ AVRUPA VE İNGİLTERDEN SONRA FEDERASYON ÇATISININ ÇATIRDAYIP; YOK OLMASIDIR. SİYASİ, EKONOMİK VE AHLAKI ÇÖKÜNTÜDE BU SÜRECE HIZLI BİR ŞEKİLDE YARDIMCI OLMAKTADI. , ABD İMPARATORLUĞUNUN SONUNU BU YÜZYIL BİTMEDEN ALLAH NASİP EDERSE HEP BERABER GÖRECEĞİZ. O ZAMAN ÇALIM ÇALIM DÜNYA SİYASİ ARENASINDA NASIL BIR GÜÇ GÖSTERECEK, NASIL BİR KABADAYILIK YAPACAK HEP BERABER BİR ZAVALININ TRAJEDİSİ OLARAK GÖRECEĞİZ ALLAH SİYASİ UZANTISI OLAN SALYASINDAN BİZLERİ KORUSUN İNŞALLAH. BU AKİBET DÜNYA İMPARATORLUKLARININ SONU OLARAK EN ÇOK KONUŞULANI DEVLETLERİN KADERİNİ BELİRLEMESİ AÇISINDAN DA EN RAHATLATICI VE İBRET OLARAK ANINLIŞI OLACAKTIR. GLOBAL ANLAMDA EKONOMİK BLOKLAŞMA TRUMPUN ABD İKTİDARINI ELE GEÇİRMESİNDEN SONRA DAHADA ARTARAK ABD VE AB EKONOMİSİNİ TERS KÖŞE YAPTI. ABD MERKEZ BANKASI FED MİLLİ PARA POLİTKASINI ABD LEHİNE NASIL DÜZELTECEK BİLİNMEZ AMA ABD DÜNYA EKONOMİSİNDEKİ TİCARET HACMİNİ ARTIK KENDİ MİLLİ PARA BİRİMİ DOLARLA KONTROL ETMEKTE GÜN GEÇTİKÇE ZORLANACAĞA BENZİYOR. ABD İN TEKELİ ÖNÜNDE ÇEŞİTLİ ETKİN EKONOMİK OLUŞUMLAR VAR VE BUNLAR KENDİ PAZARLARINI BİRBİRLERİNE KENDİ PARA BİRİMLERİ ÜZERİNDEN AÇARAK YENİ GLOBAL EKONOMİK GÜÇ OLMA YOLUNDALAR. BU ORTAMI TRUMPUN İZLEDİĞİ SİYASETİN ABD NİN BAŞINA ÇORAP ÖRMESİ DİYEDE NİTELİYE BİLİRİZ, TRUMPUN İZLEDİĞİ BU SİYASET ABD İN EKONOMİYLE BAŞLAYAN ÇÖKÜŞÜNÜN İLK BASAMAĞINI OLUŞTURMASIDIR. YARIN BU EKONMİK OLUŞUMLAR SİYASİ VE EKONOMİK ENTEĞRASYONA GİDER KENDİ ARALARINDA BİR MİLLİ PARA BİRİMİ ÜZERİNDE BİRLEŞİRSE İŞTE OZAMAN ABD MEMLEKET OLARAK OKYANUSUN ÖTE TARAFINDA KENDİ KADERİYLE BAŞBAŞA KALMIŞ OLUR. ABD İN ZAYIF KİMLİĞİ; YUMUŞAK KARNI ELLİ TANE FEDERAL YAPIDAKİ DEVLETİNİ BİR ARADA TUTMASI GERKEN EKONOMİSİDİR. BU EKONOMİK OLUŞUMLARIN, BİR ÇATI ALTINDAKİ ENTEĞRASYONUNU KENDİ ARALARINDA SAĞLAYAN DEVLETLER; OLUŞTURACAKLARI MİLLİ PARA BİRİMİNİ DE TİCARETE KULLANMASIYLA BU FEDERAL BİRLİKTELİK ÇATIRDAR VE ÇÖKER. O ZAMAN İCERDE EKONOMİ ÜZERİNDEN MENFAT ÇATIŞMALARI BAŞLAR Kİ BU DÜNYA EKONOMİ BORSALARINDA ABD İN MERKEZ BANKASININ DEĞERLİ EMTİA OLARAK KARŞILIĞI BULUNMAYAN DOLARLARININ SÖMÜRÜ ARACI OLARAK SİSTEMDEN ÇEKİLMESİNİDE SAĞLAR. BÖYLECE DEVLETLER KENDİ REFAN SEVİYELERİNİ ABD VE AB İN SÖMÜRÜ SİSTEMİNDEN KURTARMAKLA GERÇEK MANADA İNSANINA MUTLUK VE EKONOMİK BARIŞ GETİREN; HER YÖNDEN YENİ SİSTEMLERİ BÜNYESİNE OTURTURAN OLUŞUMLARIHAYATA GEÇİRİRLER, GÜÇLER DENGESİNDEKİ KALELERİNİ BİRBİR KAYBEDEN ABD ARTIK DÜNYA KAMUOYUNA EKTİĞİNİ BİÇMEK OLARAK ZAVALLI SENARYOSUNU BÜYÜK ŞOVALYESİ (!) VASTALISIYL A ZAFİYET VE ACİZLİK OLARAK SERGİLİYOR. DÜNYANIN HER TARAFINDAN ARTIK HESAP DEFTERLERİ YAVAŞ YAVAŞ ÖNÜNLERİNE GELMEKTEDİR. BU SÜREÇİN AKİBETİ AVRUPA VE İNGİLTERDEN SONRA FEDERASYON ÇATISININ ÇATIRDAYIP; YOK OLMASIDIR. SİYASİ, EKONOMİK VE AHLAKI ÇÖKÜNTÜDE BU SÜRECE HIZLI BİR ŞEKİLDE YARDIMCI OLMAKTADIR
  • İsfendiyarHalil EralpİsfendiyarHalil Eralp42 dk önce
    Cehalet! ABD diye bir şey yok ; İsrail Uşağı bir maskara devlet var ; daha anlayamadınız mı ?
  • samafsamaf48 dk önce
    Benzin 5.39.oldu
  • OsmanOsman1 sa önce
    Allah birligimizi pekiştisin.bunlar her yolu deneyecek.ama Allah ne derse o olur.

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