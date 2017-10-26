'Türkiye kuşatma altına alınmak isteniyor'

Sabah gazetesi yazarı Berkcan Tutar bugünkü yazısında ''Milletçe bütün tezgâhları çökerterek, Pentagon'u Türkiye'ye yönelik sayısız stratejinin çöplüğüne dönüştürdük'' dedi ve Türkiye’ye yönelik oynanan oyunlara dikkat çekti.

Batılı düşünce kuruluşları ile ABD’de ve Avrupa ülkelerinde giderek yaygınlaşan ırkçı ve neo-con yöneticilerin Türkiye’nin öncülüğünü yaptığı Anadolu Devrimi'ni İslam dünyası için bir umut olmaktan çıkarmaya çalıştıklarını belirten Tutar, malum odakların İslam dünyasını karıştıran asıl güç olduğuna dikkat çekerek ''Mısır'da seçimle işbaşına gelen İhvan'ı darbeyle alaşağı ettiler. Irak ve Suriye'yi dağılma noktasına getirdiler. Yemen ve Libya'yı iç savaşla felç ettiler. Üstümüze aynı anda PKK, FETÖ, DEAŞ, Rusya ve İran'ı saldılar. Hiçbiri çözüm olamayınca 15 Temmuz'da bizzat kendileri harekete geçerek ülkemizi işgale kalkıştı.'' şeklinde yazdı.

Yazısında tüm çabalarına rağmen batının Türkiye’ye diz çöktürmeyi başaramadığının altını çizen Tutar, batılı şer odaklarının şimdi de referandum, terör koridoru, vize yasağı ve ekonomik ambargo tehditleriyle Türkiye’yi kuşatma altına almaya çalıştıklarını vurguladı.

İŞTE O YAZIDAN BİR BÖLÜM;

(...) Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın şahsında ülkemize yönelik bütün kirli senaryoları devreye soktular. Ancak hepsi birer birer milletin iradesine çarpıp dağıldı…Şimdi gözleri 2019'da. Can havliyle saldıracaklar.

Pentagon'un analiz merkezi konumundaki RAND isimli düşünce merkezi daha 2009'daki raporunda İslam dünyasında hegemonik konuma yükselen Türkiye'nin iç savaş, terör örgütleri ve dış baskıyla dizginlenmesi çağrısı yapmıştı.

Her yıl Türkiye'ye yönelik onlarca strateji hazırlayanların son projesini ise Washington Post yazarlarından Nicholas Danfhort, 18 Ağustos 2017 tarihli yazısında şöyle dile getirdi: "Erdoğan her zamankinden güçlü görünse de Türkiye önümüzdeki yıl (2018) şiddet sarmalına girecek."

(…) 15 Temmuz'da bizzat kendileri harekete geçerek ülkemizi işgale kalkıştı. Ancak başaramadılar. Şiddetle terbiye ve şeytanlaştırma projeleri ters tepenler şimdi referandum, terör koridoru, vize yasağı ve ekonomik ambargo tehditleriyle ülkemizi dize getirerek güneyden kuşatmaya çalışıyor…Milletçe bütün tezgâhları çökerterek, Pentagon'u Türkiye'ye yönelik sayısız stratejinin çöplüğüne dönüştürdük.