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Çağrı Merkezi’ne gelen ilginç talepler herkesi güldürdü

Vatandaşa kaliteli ve hızlı hizmet vermek için kurulan Bağcılar Belediyesi Çağrı Merkezi, 6 yıl içinde 1.5milyon çağrıya cevap verdi.

30 Ocak 2018 Salı 20:52
Çağrı Merkezi’ne gelen ilginç talepler herkesi güldürdü

Bağcılar Belediyesi tarafından vatandaşa daha iyi hizmet verebilmek ve sorunları zamanında çözebilmek amacıyla 2012 yılında Çağrı Merkezi kuruldu. 7/24 hizmet veren merkezde 18 kişilik ekip, vatandaşlara hem telefon hem de Whatsapp üzerinden yardımcı oluyor.

“En çok aranan ay Haziran, gün ise Pazartesi”

6 yıl içinde Çağrı Merkezi’ne toplam 1 milyon 500 bin çağrı geldi. En fazla görüşme 344 bin 236kişiyle geçen yıl gerçekleşti. Görüşmelerin dağılımına bakıldığında en yoğun ayın Haziran en fazla çağrının olduğu günün Pazartesi saatin ise 14.00 ile 15.00 arasında olduğu ortaya çıktı.

İlçe sakinleri, kentsel dönüşüm çalışmalarından çevre temizliğine; sahipsiz hayvanların toplanmasından bank, oyun grubu ve spor aletlerinin tamirine kadar her türlü konuda ilgili birime yönlendirilerek sorunlar zamanında çözülüyor.

Ancak çağrıların bir kısmındaise ilginç talepler ve öneriler de oluyor. Yapılan bu görüşmelerdeki ilginç taleplerin kimi güldürüyor kimi de şaşırtıyor.

 

İşte Çağrı Merkezi’ne gelen o sıra dışı isteklerden bazıları:

“Benim dakikam yok MEB’in Whatsapp hattı var mı öğrenip bana bilgi verir misiniz?”

“Açık Öğretime kayıt yaptıracağım hangi bölümü önerirsiniz?”

Gece saat 03.00’te arayan bir vatandaş, “Çok yalnızım. Köpek sahiplenmek istiyorum. Bana bir köpek bulun”

Evlilik için arayan bir vatandaş, “Mülteci kampında yaşayan bir kişiyle evlenmek istiyorum. Bunun için sizin yardımınıza ihtiyacım var. Ciddiyim”

“Ülkemizde neden kar yağmıyor? Neden havalar hep böyle gidiyor?”

Sürekli çağrı bırakan bir vatandaş, kendisini arayan personele “Kontörüm bittiği için çaldırıp kapattım. Görüşmek istediğim bir telefon numarası var bağlayabilir misiniz?”

“Üst katta oturan komşularımızın çocukları çok şımarık. Sessiz olmalarını söyler misiniz?”

Gece yarısı arayan vatandaş, “Kafesteki kuşum kaçıp ağaca kondu. Onu konduğu daldan indirir misiniz?”

Haber Tarihi: 30 Ocak 2018 Salı 20:52
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