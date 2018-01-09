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Çağrı geldi: Çocuklarımızı zombi olmaktan kurtarın

Yatırımcılardan Apple'a uyarı: Çocuklarda telefon bağımlılığına çare bulun.

09 Ocak 2018 Salı 19:23
Çağrı geldi: Çocuklarımızı zombi olmaktan kurtarın

Apple'ın toplam 2 milyar dolar tutarındaki hisselerini elinde tutan 2 büyük yatırımcı grubu, şirkete çocukların akıllı telefonları kullanım süresini kısıtlayacak bir yazılım geliştirmesi çağrısında bulundu.

Jana Partners ve California'daki bir öğretmen emekli sandığı tarafından yapılan çağrı bir mektupla Apple'a iletildi.

Çocukların akıllı telefon kullanımının daha iyi kontrol edilmesine yönelik çağrıyı, bu konuda araştırma yapan akademisyenler de memnuniyetle karşıladı.

Jana Partners ve California Eyaleti Öğretmen Emeklilik Sistemi, Apple'dan, akıllı telefonların aşırı kullanımının çocuklar üzerindeki etkisini göz önünde bulundurmasını istiyor.

'DEPRESYONA GİRMELERİNDE ROL OYNUYOR'

Şirkete gönderilen mektupta, akıllı telefonların aşırı kullanımının çocukların derslerine engel olduğu, öğrencilerin ev ödevlerine konsantre olma yeteneğine zarar verdiği ve uykusuz bıraktığı sonucuna varan çeşitli araştırmalara dikkat çekildi.

Sosyal medyanın aşırı derecede kullanılmasının da çocukların kendilerine olan güvenleri üzerindeki olumsuz etkileri ve depresyona girmelerinde oynadığı rolden de bahsedildi.

Jana Partners ve Öğretmen Emekli Sandığı ayrıca, Apple'ın akıllı telefon kullanımı konusundaki kaygıları gidermemesi durumunda piyasa değerinin düşebileceği ve genel olarak marka değerinin zarar görebileceği konularında kaygılandıklarını vurguladı.

Reuters ajansının haberine göre Amerikalı gençlerin yarısı cep telefonlarına bağımlı olduklarını düşünüyor ve aldıkları mesajlara derhal yanıt verme ihtiyacı duyuyorlar.

Yatırımcılar, bir gencin akıl sağlığında çok sayıda faktörün rol oynadığını kabul etmekle birlikte, yüksek düzeyde telefon kullanımının herhangi bir etkisi olmadığını söylemenin de "mantık dışı olacağını" belirttiler.

Sosyal Psikoloji Profesörü Sonia Livingstone da yatırımcılardan böyle bir çağrı geldiğini duymanın iyi olduğunu belirtti.

Sonia Livingstone, telefon imalatçıları, sosyal medya şirketleri ve internet servisi sağlayıcıları arasında tek bir ses bulunması gerektiğini vurguladı.

Livingstone, "Uzun süre başlıca kaygı, sürtüşmesiz bir deneyimi etkileyecek herhangi bir şey yapmamaktı. Herkes dengeli bir hayat sürmek ister, ancak cihazların tasarlanış şekli, çocuklarla anne ve babaları arasında çok sayıda soruna yol açıyor" dedi.

Apple ise henüz konuyla ilgili bir açıklama yapmadı.

Haber Tarihi: 09 Ocak 2018 Salı 19:23
  1. Sosyal Psikoloji Profesörü
  2. California
  3. Jana Partners
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