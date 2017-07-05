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Çağlayan Adliyesi’nde bankamatik skandalı… Maaşını çeken personele şok!

İstanbul Çağlayan Adliyesi’nde bankamatik ATM’sine yerleştirilen kart kopyalama cihazı ile bazı personelin maaşları çekildi

05 Temmuz 2017 Çarşamba 07:58
Çağlayan Adliyesi’nde bankamatik skandalı… Maaşını çeken personele şok!

İstanbul Çağlayan Adliyesi'nde görevli çalışanların maaşlarını çektikleri adliyedeki ATM'ye kart kopyalama cihazı yerleştirildiği ortaya çıktı. Maaş hesapları boşaltılan adliye personeli savcılığa başvurdu. Bankamatik fareleri Çağlayan Adliyesi'nde bir kamu bankasına ait eksi 2'nci kattaki bankamatiğe kart kopyalama cihazı yerleştirdi. Bazı personelin kartları bankamatikte işlem yaptığı sırada kopyalandı ve kopyalanan kartlarla bir süre sonra İstanbul'un farklı semtlerdeki ATM'lerinden para çekildi.

ŞÜPHELİ İŞLEM MESAJI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nda çalışan mağdur personelin ise olaydan, telefonlarına gelen "Kartınızda kopyalanma şüphesi nedeniyle yeni şifre oluşturulmuştur" şeklindeki kısa mesaj ile haberdar oldu. Mesaj sonrası şüphelenerek hesabına bakan mağdurlar, maaşlarının yatmasından hemen sonra kartlarından para çekildiğini anladı. Olayla ilgili savcılığa şikâyette bulunan mağdur personel, kart kopyalayarak kendilerini mağdur eden çetenin bulunmasını istedi. Olay ile ilgili soruşturma başlatıldı. Sabah

Haber Tarihi: 05 Temmuz 2017 Çarşamba 07:58
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