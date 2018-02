Çağlar Söyüncü'den çarpıcı Beşiktaş açıklaması!

Bundesliga’da 2016-2017 sezonundan bu yana forma giyen Çağlar Söyüncü, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Freiburg’a gitme kararını zor verdiğini belirterek, "İkinci ligden birinci lige geliyorsun. Riskli bir karardı. Hem kulüp için hem benim için. Çünkü ikinci ligden doğrudan Bundesliga’ya yükseliyorsun." dedi. Freiburg’da çok iyi karşılandığını ifade eden genç oyuncu, "Böylece fikrim değişti. Daha sonra antrenmanlar, maçlar olsun çok iyi bir ekibimiz oldu. Burada tamamen aile gibiyiz. Hepimiz çok iyi birliktelik sağladık. Geçen yıl çok güzeldi. Bu sene de ikinci yarıya iyi başladık. Şu an tamamen alıştım diyebilirim." şeklinde konuştu.

Süper Lig’de oynamadan doğrudan Bundesliga’ya gitmenin hem avantajı hem de dezavantajı bulunduğunu söyleyen milli futbolcu, "Eski takımım Altınordu da Freiburg’a benziyor ve gençlere önem veriyor. Bu benim için avantaj. Süper Lig’de oynamamayı ise tecrübe eksikliği nedeniyle dezavantaj olarak görüyorum." ifadelerini kulandı.

"Kariyerim daha önemliydi"

Çağlar Söyüncü, Freiburg’a transfer olmadan önce Türkiye’de büyük kulüplerde oynayarak daha fazla para kazanmanın aklından geçip geçmediği yönündeki soruyu şöyle cevapladı:

Bu işi sonuçta para için yapıyoruz belli bir yere kadar. Buraya geldiğimde 19-20 yaşındaydım. Para o zaman benim için önemli olsa da kariyerim daha önemliydi. Hem 2. ligden doğrudan Bundesliga’ya gitmek gibi bir fırsat hem de güzel bir örnek olmak için bir şansım vardı. Tabii para biraz daha aşağıda kaldı benim için. Kariyer, kendimi geliştirmek daha ağır bastı ve burayı seçtim. Hiç de pişman olmadım.

Freiburg’a gelmeden önce Bundesliga’da forma giyen diğer Türk futbolculardan görüş alıp almadığının sorulması üzerine Söyüncü, "Transfer görüşmeleri sırasında İngiltere’de A Milli Takım ile hazırlık maçımız vardı. Milli takımda Ömer (Toprak) ağabey ile görüşüyordum. Nuri (Şahin) ağabey olsun, Hakan (Çalhanoğlu) olsun. Onlarla konuşuyorduk. Benim için çok iyi bir seçim olacağını söylüyorlardı. O zaman tam kesin değildi. Özellikle Bundesliga’da oynadığı için Ömer ağabey ile çok konuştum. O gerçekten çok olumlu şeyler söyledi bana." cevabını verdi.

"Almanca zor bir dil"

Almanya’daki ilk döneminde özellikle dil konusunda zorluk çektiğini ve yaklaşık 2 ay tercümanla çalıştığını kaydeden Çağlar, "Almanca zor bir dil. Yeni geliyorsunuz. Değişik bir yer, değişik bir ülke. Yaklaşık 4 ay da otelde kaldım." dedi. Takım arkadaşları ve teknik ekibin kendisine iyi davrandığını belirten milli futbolcu, "Yavaş yavaş oluyor her şey. Arkadaşlar ve hoca ekibi tarafından iyi karşılandım. Anlamıyorum gibi davranmadılar. Hep anlıyormuşum gibi davrandılar. Ben de burada oynamayı istemeye başladım." diye konuştu. Almanya’da futbol karşılaşmalarının bir etkinlik olarak görüldüğünü söyleyen Çağlar Söyüncü, "Türkiye’deki gibi strese gelmiyorlar, eğlenmeye geliyorlar. Ailesini, kız arkadaşını ya da çocuğunu alıyor geliyor buraya. Yensen de yenilsen de alkışlıyor. Evine gidiyor. Hobi olarak yani." şeklinde görüş belirtti.

Bundesliga’da fanatik taraftarların da olduğunu anlatan genç futbolcu, "Nereye gitsek, kapasite ne kadarsa o kadar dolu oluyor tribünler. Hafta içi, hafta sonu hiç fark etmiyor." değerlendirmesini yaptı.

Freiburg taraftarının, hata yaptığında da arkasında durduğunu anlatan Söyüncü, "Geçen sene maçlarda hatalar da yaptım. Her maç hatamız oluyor ama geçen sene iki maçta yüzde yüz hatam vardı. Hiç bir zaman beni burada ıslıkla veya başka şekilde dışlamadılar, arkamda durdular. Bunların gelişmemde etkisi çok büyük." ifadelerini kullandı.

"Teklif olursa sezon sonu geldiğinde otururuz konuşuruz"

Söyüncü, ligde son 9 maçta yenilmediklerini vurgulayarak, "İyi oynayarak alabildiğimiz kadar puan almak istiyoruz. Sezon sonu bakıp göreceğiz. Kimse demez ki ligi 14 veya 15. sırada bitirmek istiyorum. Herkes sezonu en iyi şekilde bitirmek ister. Biz de en iyi şekilde bitirmek istiyoruz." dedi. "Alman ve Türk medyasında İngiltere’den teklifler geldiği yönünde haberler çıktı. Başka takıma gitmeyi düşünüyor musun?" şeklindeki soruya milli futbolcu şu yanıtı verdi:

Şu an burada sözleşmeli bir futbolcuyum ben. Herkes İspanya veya İngiltere gibi ülkelerin takımlarında oynamak ister ama ben zamanın şu an doğru olmadığını düşünüyorum. Maçlarımız devam ediyor. Konuşmadım kimseyle. Şu an konuşsak kafa karışıklığından başka bir şey değil. Teklif olursa sezon sonu geldiğinde otururuz konuşuruz.

"Kimse dört dörtlük değil"

Çağlar Söyüncü, Bundesliga’nın kendisine tecrübe kattığını, oyun kalitesinin yüksek olduğunu, her takımın herkesi yenebileceğini ve uzatma dakikaları bitene kadar maçın sonucunun belli olmadığını kaydetti.

Kendisinin hem iyi yönleri hem de geliştirmesi gereken tarafları olduğunu ifade eden milli futbolcu, "Kimse dört dörtlük değil. Ben her zaman iyi yönlerimi biliyorum ama fazla konuşmak istemiyorum. Başkaları veya hocalarım, konuştuğu zaman daha hoşuma gidiyor. Ben sadece hatalarımdan ders çıkarmaya çalışıyorum. Çünkü çok gencim daha. Hata yapabiliyoruz, onlardan ders çıkarmaya çalışıyorum." şeklinde konuştu.

Söyüncü, milli takımın son dönemdeki performansına ilişkin ise "Çok fazla tepki vardı aslında milli takıma, bizlere karşı. Özellikle İzlanda maçı kötü geçince. Hocamıza da hak veriyorum. Çünkü yeni gelmişti. Milli takım maçları oluyor, gidiyoruz. İki gün sonra maç yapıyoruz. Herkes bir yerden geliyor. Zaten bir gün yolda geçiyor. Lucescu yeni olduğu için bizi tanımıyordu. Biz de onu tanımıyorduk, biraz zorluk çektik açıkçası." şeklinde görüş aktardı.

"Elimden geldiğince ay-yıldızlı formayı giymeye çalışacağım"

Alışma sürecinin ardından milli takımın iyi gittiğini belirten Söyüncü, "Hocamızı tanımaya başladık. O bizi tanımaya başladı. Anlamaya başlıyoruz birbirimizi. İyi şeyler yapabileceğimize inanıyorum, çünkü gençler olarak çoğumuz kendi takımında oynuyor. Süper Lig’de oynayanlar var. Avrupa’da Cengiz, Enes veya Hakan olsun, çoğumuz büyük liglerde oynuyoruz." dedi.

Elinden geldiğince milli takım formasını giymeye çalışacağını vurgulayan Çağlar Söyüncü, "O formayı giymek çok güzel bir duygu. Milli takım forması herkesin hayali, bize nasip oldu çok şükür. Elimden geldiğince o formayı giymeye çalışacağım. Orası çok farklı bir yer." yorumunda bulundu.

Ay-yıldızlı ekibin Rusya’da düzenlenecek FIFA 2018 Dünya Kupası’na katılamamasından dolayı çok üzüldüğünü vurgulayan Çağlar, "Genç yaşta kupaya katılmak çok büyük bir tecrübe olabilirdi. Hepimiz için büyük tecrübeydi. Emre (Belözoğlu) ağabey son kampa gelmişti. Kendi yaşadığı 2002 Dünya Kupasını anlatıyordu. Ağzımız açık dinliyorduk olan bitenleri, atmosferi. Çok farklı duygular, videolarda izliyorduk. Büyük turnuvalar biz gençler için özellikle büyük fırsattır. Maalesef gidemedik. Çok üzüldük." değerlendirmesinde bulundu.

"Beşiktaş herkesin çekindiği bir takım"

UEFA Şampiyonlar Ligi’nde son 16 turunda Beşiktaş’ın Alman temsilcisi Bayern Münih ile karşılaşacağına da değinen milli futbolcu, "Şenol hoca iyi futbol oynatıyor. Beşiktaş herkesin çekindiği bir takım Şampiyonlar Ligi’nde. Güzel ve keyifli bir maç olacağını düşünüyorum. Özellikle İstanbul’da zor bir maç olabilir o atmosferde." şeklinde konuştu.