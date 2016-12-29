Cloudflare

Çağlar: İşverene 100 lira asgari ücret desteği sürmeli

İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı İbrahim Çağlar, 2016 yılında işverene sağlanan 100 TL'lik asgari ücret desteğinin devam etmesini istedi.

Çağlar: İşverene 100 lira asgari ücret desteği sürmeli
Eklenme: 29 Aralık 2016, 16:52
Bu haber 942 kez okundu

İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Çağlar, yeni asgari ücretin belirlenmesinin ardından yaptığı açıklamada, geçen sene, seçim vaadi olarak verilen yüzde 30'luk artışın ardından işverenlere "çalışan başına 100 liralık asgari ücret desteğini" hatırlattı.

Çağlar, bu desteğin işverenlere 10 ayda 8.5 milyar lira katkı sağladığına dikkat çekti. Söz konusu desteğin 2017 yılında da devam etmesine ihtiyaç olduğunu belirten Çağlar, "Hükümetimizin bu konudaki bir kanun tasarısını Meclis'e sunduğunu biliyoruz. Nitekim Sayın Başbakanımız da bu desteğin devam edeceğine yönelik açıklamalarda bulundu. Hükümetimize iş dünyasının ihtiyaçlarına gösterdiği duyarlılıktan ötürü teşekkür ediyoruz. İsteğimiz bu desteğin 2017 yılında da çalışan başına en az 100 TL olarak devam etmesi" diye konuştu.

 
EtiketlerİstanbulİTO
HABER YORUMLARI
600

Dikkat: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, ayrıca suç teşkil edecek hakaret içerikli yorumlar hakkında muhatapları tarafından dava açılabilmektedir.

  • 'Fırat Kalkanı'nda bir asker şehit 9 asker yaralı!
  • Kremlin'den flaş 'rus diplomat' açıklaması!
  • Rusya'dan ABD'ye jet cevap!
  • Obama'dan flaş Rus diplomat açıklaması!
  • ABD Rus diplomatların ülkeyi terk etmesini istedi
  • 61 rütbeli asker FETÖ'den tutuklandı!
  • Kahraman'ın hastalığı belli oldu! Ameliyata alınacak
  • Sincar'da PKK-İran ittifakı! Neyin pazarlığı yapıldı?
  • Esed rejiminden ateşkes açıklaması!
  • Suriyeli muhalifler: Destekliyoruz!
  • Erdoğan'dan Kosovalı gazeteciyi susturan cevap
  • Başabakan Yıldırım'dan flaş 'asgari ücret' açıklaması
  • Erdoğan'dan Suriye ateşkesi açıklaması
  • FETÖ’nün ikinci darbe için yazdırdığı mektup
  • ÖSO'dan flaş ateşkes açıklaması: Esed'in yeri...
  • Ateşkese saatler kala Erdoğan ve Putin'nden sürpriz
  • TBMM'de kritik madde kabul edildi
  • Bu ülkenin Genelkurmay Başkanı'na soru soracak adamı mı bu?
  • Son dakika... Rus savaş uçakları ilk kez El Bab'da DAEŞ'i vurdu
  • El Bab'dan sıcak görüntüler... TSK böyle ilerliyor
  • Kent felaketi yaşıyor! Bakan açıklama yaptı: Seferberlik başlatıldı
  • Örgütün ‘infaz polisi’ böyle basıldı: Uyuyan hücre eylem planlıyordu
  • Son dakika: Suriye'de ateşkese varıldı, Türkiye garantör ülke
  • İstanbul'da yarın okullar tatil olacak mı ?
12345678910111213141516171819202122232425TÜMÜ
İLGİLİ HABERLER
2017 Asgari ücret ne kadar oldu?2017 Asgari ücret ne kadar oldu?

2017 Asgari ücret zammı belli oldu. Çalışma ve Sosyal Güvenlik…

Yoğun ilgi kahverengi yumurtanın fiyatını uçurduYoğun ilgi kahverengi yumurtanın fiyatını uçurdu

Kahverengi yumurtalar, tüketicilerin yoğun ilgisi nedeniyle organik ve gezen tavuk…

'Bankacılığımızın AB mevzuatı ile eş değer olduğu kabul edildi''Bankacılığımızın AB mevzuatı ile eş değer olduğu kabul edildi'

BDDK, Avrupa Komisyonu'nun, Türk bankacılık sektörünün düzenleyici ve denetleyici çerçevesinin…

Altın 130 TL'nin üstündeAltın 130 TL'nin üstünde

Kapalıçarşıda 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 0,15 artışla…

Fransız Engie, İstanbul'da 'gaz ve elektrik ticaret platformu' kuracakFransız Engie, İstanbul'da 'gaz ve elektrik ticaret platformu' kuracak

Fransız enerji şirketi Engie'nin, İstanbul'da bir 'gaz ve elektrik ticaret…

Borsa günü yükselişle tamamladıBorsa günü yükselişle tamamladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,37 yükselişle 77.835,85…

Balık fiyatları altınla yarışıyorBalık fiyatları altınla yarışıyor

İstanbul'da etkili olan soğuk hava balık fiyatlarını vurdu. Geçen sezon…

Tütün ve alkol satış belgelerine zamTütün ve alkol satış belgelerine zam

SESOB Başkanı Beşir Köksal, Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurumu'nun…

Başabakan Yıldırım'dan flaş 'asgari ücret' açıklamasıBaşabakan Yıldırım'dan flaş 'asgari ücret' açıklaması

Başbakan Yıldırım, Türkiye Genç İş Adamları Konfederasyonu heyetini kabul programında…