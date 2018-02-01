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Çağını Aşan Veli Hacı Hasan Efendi

Anadolu erenlerinden Hacı Hasan Efendi (k.s) Kayseri’de yüzbinlerce seveninin iştirakiyle anıldı. İlki Safa Vakfı ve Genç Ortam Derneği tarafından “Çağını Aşan Veli Hacı Hasan Efendi” başlığıyla organize edilen anma programı, Türkiye’nin ve dünyanın dört bir yanında da devam edecek.

01 Şubat 2018 Perşembe 17:28
Çağını Aşan Veli Hacı Hasan Efendi

Anadolu’nun önemli mutasavvıflarından olan Hacı Hasan Efendi (k.s), Kayseri Mustafa Aksu Kültür Merkezi’nde düzenlenen programla anıldı. Develi Safa Vakfı ve Genç Ortam Derneği’nin “Çağını Aşan Veli Hacı Hasan Efendi” başlığıyla gerçekleştirdiği etkinliğe ilgi yoğundu. Vefatının 31. yılında on binlerce sevenin yâd ettiği Hacı Hasan Efendi, Türkiye’nin dört bir yanında devam edecek programlarla anılacak.

SÜFLÎ ÂLEMDE BİR MÜRŞİD-İ KÂMİL

Hacı Hasan Efendi’nin hayatından kesitler anlatan oğlu Ali Ramazan Dinç hoca, “İnsan harabede gezerken pırlanta ve değeri ölçülemeyen bir maden bulur ya, aynen bunun gibi O da bu süflî âlemde bir mürşid-i kâmildi. Kara toprağa atılan siyah tohumdan çıkan bir gül misaliydi. Toprağı güzel olan memleketin ürünü de güzel olduğu gibi, Aleyhissalât ü Vesselâm Efendimizin neslinden gelen velîlerin evlâdıydı o. Nüvesini Edeb-i Nebevî ile ıslahlaştıran, bakımını zamanın Kutbul aktâbının üstlendiği bir cevherdi o” ifadelerini k ullandı. Ali Ramazan Dinç Efendi, Afrin’de operasyon yürüten Türk askerlerine de hayır dualarında bulunarak zaferler diledi.

HACI HASAN EFENDİ’NİN HALİFELİĞİ

Anma etkinliğine katılan Araştırmacı yazar İdris Kocabaş, “Hacı Hasan Efendi (k.s) silsilede emaneti Mahmud Sâmî Ramazanoğlu’ndan (k.s) almıştır. Sâmî Efendi, Hacı Hasan Efendi’ye ‘Nakşbendiyye-yi Hâlidiyye’ icâzetiyle beraber “Kâdiriyye” icazetini de vermiştir. Hacı Hasan Efendi’ye manevi emanetlerin tevdi edilme sürecini iki aşama olarak ele aldığımızda, bunlardan ilki Hacı Hasan Efendi’nin yirmili yaşlarda Sami Efendi adına tarikat dersi verebilme, ihvanına dersleri ile ilgilenebilme gibi vazifeler için Sami Efendi tarafından “vekil/temsilci” tayin edilmesidir. İkincisi ise daha sonraki yıllarda (1978,1980) yine Sâmi Efendi tarafından kendisine “hilâfet-i tâmme” verilmesidir” şeklinde konuştu.

BİZ, ALLÂH’IN ÂCİZ BİR KULUYUZ

Cumhuriyet Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Tasavvuf Bilimdalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Kadir Özköse, Hacı Hasan Efendi’nin kulluk hakkındaki hassasiyetlerine değinerek, “Müslüman olma şerefine erenlerin ne malda ne mülkte, ne canda ne tende, ne makamda ne mevkide olur gözü. Müslüman olduktan sonra paşalık boş, vezirlik de boş, hacılık da boş, hocalık da boş. Bu hassasiyetin örneğini Hacı Hasan Efendi’de görüyoruz. Medine’den gelen bir hediye paketinin üzerinde ‘Nakşî Halifesi Hasan Efendi’ye verilecek’ yazısını görünce; ‘Ne Halifesi? Biz, Allah’ın âciz bir kuluyuz’ demiştir. Hak dostları için tek meşgale kulluktur, onlar için yegâne pâye kul kimliğidir” ifadelerini kullandı. Program Kur’ân-ı Kerîm tilaveti ve dualarla son buldu.

Haber Tarihi: 01 Şubat 2018 Perşembe 17:28
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