Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Çağını Aşan Velî Hacı Hasan Efendi

Anadolu Erenleri’nden Hacı Hasan Efendi (ks) Kayseri’deyüzbinlerce seveninin iştirakiyle anıldı. Türkiye’nin ve dünyanın dört bir yanında Hacı Hasan Efendi’yi anma programları devam ediyor.

31 Ocak 2018 Çarşamba 15:59
Çağını Aşan Velî Hacı Hasan Efendi

İlki Safa Vakfı ve Genç Ortam Derneği tarafından organize edilen anma programları bu sene “Çağını Aşan Velî Hacı Hasan Efendi” başlığıyla düzenlendi.

Ali Ramazan Dinç Efendi, Hacı Hasan Efendi (ks) için “İnsan harâbede gezerken pırlanta ve değeri ölçülemeyen bir mâden bulur ya, aynen bunun gibi O bu süflî âlemde bir mürşid-i kâmildi. Kara toprağa atılan siyah tohumdan çıkan bir gül misâliydi. Toprağı güzel olan memleketin ürünü de güzel olduğu gibi, Aleyhissalât ü Vesselâm Efendimizin neslinden gelen velîlerin evlâdıydı o. Nüvesini Edeb-i Nebevî ile ıslahlaştıran, bakımını zamânın Kutbul aktâbının üstlendiği bir cevherdi O.” dedi.

Ali Ramazan Dinç Efendi konuşmasını “Afrin’de cihâd eden ordumuzun muvaffak olması, hakkın bâtıla galebe çalması ve böylelikle tevhid sancağı altında ümmetin toplanması” için yaptığı duâ ile bitirdiler.

“Hacı Hasan Efendi’nin Halifeliği” konusuna değinen araştırmacı yazar İdris Kocabaş,“Hacı Hasan Efendi (ks) silsilede emâneti Mahmud Sâmî Ramazanoğlu’ndan (ks) almıştır. Sâmî Efendi, Hacı Hasan Efendi’ye ‘Nakşbendiyye-yi Hâlidiyye’ icâzetiyle beraber “Kâdiriyye” icâzetini de vermiştir.” dedi.

Hacı Hasan Efendi’ye mânevî emânetlerin tevdi edilme sürecini iki aşama olarak ele almamız gerektiğini ifâde eden Kocabaş, “bunlardan ilki Hacı Hasan Efendi’nin yirmili yaşlarda Sami Efendi adına tarikat dersi verebilme, ihvânın dersleri ile ilgilenebilme gibi vazifeler için Sami Efendi tarafından “vekil/temsilci” tayin edilmesidir. İkincisi ise daha sonraki yıllarda (1978,1980) yine Sâmi Efendi tarafından kendisine “hilâfet-i tâmme” verilmesidir.” dedi.

Yahyalılı Hacı Hasan Efendi’yi anlatmak üzere kürsüye gelen Cumhuriyet Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Tasavvuf Bilimdalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Kadir Özköse ise şunları söyledi:“Müslüman olma şerefine erenlerin ne malda ne mülkte, ne canda ne tende, ne makamda ne mevkide olur gözü. Müslüman olduktan sonra paşalık boş, vezirlik de boş, hacılık da boş, hocalık da boş. Bu hassâsiyetin örneğini Yahyalılı Hacı Hasan Efendi’de görüyoruz. Medîne’den gelen bir hediye paketinin üzerinde “Yahyalılı Nakşî Halîfesi Hasan Efendi’ye verilecek” yazısını görünce; “Ne Halîfesi? Biz, Allâh’ın âciz bir kuluyuz.”demiştir. Hakk dostları için tek meşgale kulluktur, onlar için yegâne pâye kul kimliğidir. Yine benzer şekilde Şeyhi Sâmi Efendi Medîne’de; “Nakşî Halîfelerinden Hasan Efendi duâ buyuracaklar” deyince Hacı Hasan Efendi o anki hâlet-i rûhiyesini şu şekilde dile getirmiştir: “Nakşî Halîfesi dediklerinde hayâ ve utancımdan sanki bel kemiğim sızladı.”

Program Kur’ân-ı Kerîm tilaveti ve duâlarla son buldu.

Haber Tarihi: 31 Ocak 2018 Çarşamba 15:59
  1. Velî Hacı Hasan Efendi
    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    CHP'li Gürsel Erol'dan partisine sert tepki: Kafamızı dışarı çıkarmıyoruz
    1. CHP'li Gürsel Erol'dan partisine sert..
    2. ABD ile kritik görüşme: Gündem Soçi ve..
    3. 85 tesisatçıyı taşıyordu! Tuvaleti..
    4. E-5’te trafiği kilitleyen kaza!
    5. Tavuskuşuyla uçağa binmek isteyince!
    6. ABD'den Türkiye itirafı! Vazgeçirmeye..
    7. Fazla uyuyanlar depresyona giriyor!
    8. Çağını Aşan Velî Hacı Hasan Efendi
    9. Onlar için yüzde 99 başarı tam bir..
    10. Sözde Afrin Kantonu lideri Esed..
    11. Bahçeli uyardı: İtibar edilmeyecektir
    12. Gözaltına alınan TTB üyesi bakın kim..
    13. Afrin'de en yüksek zirve ele geçirildi
    14. ABD'nin küstah iddiasını çürüten..
    15. Erdoğan başkanlığında ilk kez toplandı
    16. TSK'dan son dakika açıklaması!
    17. İsrail helikopteri düştü! Öyle bir..
    18. Tepki yağıyor! Yakın ilişkisi gün..
    19. Hatay'ın Reyhanlı ilçesine 4. roket..
    20. Sultanahmet bombacılarına ceza yağdı
    Pakistan'dan 'balistik füze' uyarısı: 3 bin kilometre...
    Pakistan'dan 'balistik füze' uyarısı: 3 bin kilometre...
    CHP'li isim isyan etti! Nereye gitsem domuz etini...
    CHP'li isim isyan etti! Nereye gitsem domuz etini...
    TSK'dan ABD'ye misilleme!
    TSK'dan ABD'ye misilleme!
    ABD'den PYD/PKK raporu: 2500 ölü terörist incelendi ve...
    ABD'den PYD/PKK raporu: 2500 ölü terörist incelendi ve...
    YPG'li teröristten Türkiye itirafı! Yarım saatte...
    YPG'li teröristten Türkiye itirafı! Yarım saatte...

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü 26.01.2018
    Türkiye'ye çağrıda bulundular: Destek verin PKK'ya karşı ayaklanalım
    Türkiye'ye çağrıda bulundular: Destek verin PKK'ya karşı ayaklanalım
    İdlib'de askeri konvoya alçak saldırı!
    İdlib'de askeri konvoya alçak saldırı!