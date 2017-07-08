Çağdaş Avrupa'nın son noktası: Yağmalamaya başladılar!

Almanya'nın Hamburg kentindeki G20 Zirvesi’ne polis ve göstericiler arasındaki çatışmalar damga vurdu. Olaylarda 196 polis yaralandı, 83 gösterici gözaltına alındı, 19 kişi de tutuklandı.

POLİS ENGEL OLAMADI

Araçları yakıp çevredeki iş yerlerinin çerçevelerini indiren eylemcilere müdahale eden polis ekipleri yetersiz kaldı.

YAĞMA BAŞLADI

Ordunun da sokağa indiği ülkede, eylemciler kurulan barikatların arkasında rahat bir şekilde hareket ederek dükkanları yağmalamaya başladı.