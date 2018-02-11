Çadlı öğrenciler geleneksel düğünlerini sahneledi

"Geçmişten Günümüze Türkiye-Çad İlişkileri" paneli kapsamında Karabük Üniversitesi 15 Temmuz Konferans Salonu'nda yapılan etkinlikte öğrenciler, kendi dillerinde ve Türkçe şiirler okudu, tiyatro gösterileri ve yöresel danslarla oynadılar.

Programa yöresel kıyafetleriyle katılan öğrenciler, temsili Çad düğünü de sahneledi. Gelin ve damadın temsili olarak evlendirildiği düğünde eğlenceli dakikalar yaşandı.

Salondakilerin de eşlik etmesiyle öğrenciler, gönüllerince eğlendi.

Etkinlikte 3 öğrenciye Türk Hava Yolları tarafından Çad'a gidiş dönüş bileti hediye edildi.

Etkinliğe, Karabük Valisi Kemal Çeber, AK Parti Karabük Milletvekili Burhanettin Uysal, AK Parti Ordu Milletvekili Ergün Taşçı, Çad Yüksek Öğrenim Kurulu Başkanı ve N’Djamena Üniversitesi Rektörü Pr. Mahamat Barka, KBÜ Rektörü Prof. Dr. Refik Polat, Çad-Türkiye Dostluk Grubu Başkanı İssa İssakha, Ürdün Balqa Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Abdullah Sorour Zoubi ve öğrenciler katıldı.