Çadırkentin Suriyeli gelini makam aracıyla uğurlandı

Ülkelerinde çıkan iç savaştan dolayı Türkiye’ye sığınan ve altı yıldır Süleyman Şah konaklama tesislerinde ikamet eden Suriyeli sığınmacılardan Fatma el Gafur (19), Akçakale ilçesinde ikamet eden amcasının oğlu Kuteybe el Ali (22) ile dünya evine girdi.

Akçakale Süleyman Şah konaklama tesislerine geçici görevle müdür yardımcısı olarak atanan Dr. Gazanfer Erbay, önce gelinin çadırına giderek burada gelinin babasını ve gelini tebrik etti. Müdür yardımcısı Erbay’ın çadıra geldiğini gören gelinin kız kardeşi toplanan çocuklara şeker dağıttı. Daha sonra çadıra kadar gelen Süleymanşah Konaklama Tesisi Müdür Yardımcısı Dr. Gazanfer Erbay, ve AFAD ekibi, gelini makam araçlarına alarak konvoy halinde çadırkent giriş nizamiyesine kadar getirdi. Daha sonra gelinin nizamiyede çıkış işlemleri yapılan gelin, AFAD yetkili ve çalışanları ile uğurlandı. Gelin kapıda ise damat ve yakınları tarafından zılgıtlarla karşılandı. Damat, üzerine şeker atılan gelinin duvağını açarak alnından öptü. Kamp Müdür Yardımcısı Dr. Gazanfer Erbay’ın babalık yapmasından dolayı elini öptü. Dış nizamiyede hep birlikte hatıra fotoğrafı çekildi. Daha sonra damat Kuteybe el Ali gelini arabaya bindirerek Akçakale’ye doğru hareket etti.