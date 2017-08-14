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Çadırdan üniversiteye

Adıyaman’da depremin ardından 5 aydır ailesiyle çadırda yaşamaya başlayan ve öğrenimine çadır okulda devam eden İmam Hatipli Aslıhan Susan, Harran Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Arapça Öğretmenliği bölümünü kazandı. Aslıhan Susan, öğretmenlikten sonra yeniden sınava girip hukuk fakültesini kazanmak istediğini söyledi.

14 Ağustos 2017 Pazartesi 06:31
Çadırdan üniversiteye

ADIYAMAN - Adıyaman'ın Samsat ilçesinde yaşanan depremin ardından 5 aydır ailesiyle çadırda yaşayan ve çadır okulda öğrenimine devam eden Aslıhan Susan, Harran Üniversitesi İlahiyat Fakültesine yerleştirilmenin sevincini yaşıyor. Samsat'ta 2 Mart'ta meydana gelen 5,5 şiddetindeki depremin ardından evleri yıkılan ve çadırda yaşamını sürdüren Susan ailesinin 4 çocuğundan en büyüğü olan Aslıhan Susan, çadıra kurulan Anadolu İmam Hatip Lisesine devam etmeye başladı. Üniversite sınavlarına da bu şartlarda giren 17 yaşındaki Aslıhan Susan, son sınıfta yaşadığı deprem travmasını atamadan sınav stresi yaşadı.

Susan, zor koşullara rağmen sınavda başarı göstererek Harran Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Arapça Öğretmenliği bölümüne yerleştirildi.

HUKUK FAKÜLTESİNİ KAZANMAK İSTİYOR

Aslıhan Susan, yaptığı açıklamada, üniversiteye yerleştiği için çok mutlu olduğunu belirterek, denemelerde yüksek puan aldığını ifade etti.

Susan, öğretmen olacağını ve üniversiteyi bitirdikten sonra Samsat ilçesindeki öğrencilere faydalı olmayı arzu ettiğini kaydetti. Aslıhan Susan, bununla birlikte YGS'ye tekrar girip Hukuk Fakültesini kazanmak istediğini aktardı.

Baba Osman Susan ise Aslıhan'ın üniversiteyi kazanmasının depremi ve yaşadıkları sıkıntıları bir nebze unutturduğunu belirterek, diğer üç çocuğunun onu örnek alarak öğrenimlerine daha çok sarılacaklarını ifade etti. Baba Susan, maddi yönden çok zor durumda olduklarını dile getirerek, kızlarına burs sağlanmasını istediklerini kaydetti.

Anne Emine Susan da kızlarının zor koşullarda üniversiteyi kazanmasının çok sevindirici olduğunu anlattı.

 


Yeni Akit Gazetesi
Haber Tarihi: 14 Ağustos 2017 Pazartesi 06:31
  1. Adıyaman'ın Samsat ilçesi
  2. Aslıhan Susan
  3. Harran Üniversitesi İlahiyat Fakültesi
  4. İmam Hatipli Aslıhan Susan
  5. YGS
  6. Hukuk Fakültesi
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