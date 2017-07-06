Çadır kentte Suriyeli dul ve yetimlerin dramı: Çocuklarına süt bile alamıyorlar

Suriye'nin kuzeyindeki İdlib ilinde yetimler ve eşlerini kaybeden kadınlar için kurulan Yetimler ve Dul Kadınlar Evi (Der Riaya Eytam vel Aramil) kampına sığınanlar, zorlu yaşam koşulları ile mücadele ediyor.

Büyük çoğunluğunu kadın ve çocukların oluşturduğu kampta kalanlar, gıdadan barınmaya, temizlikten sağlık malzemesine kadar her türlü insani yardıma ihtiyaç duyuyor.

Muhaliflerin kontrolündeki İdlib'te kurulan Yetimler ve Dul Kadınlar Evi kampında çocuklar, hastalıklarla mücadele ederken kadınlar da psikolojik sorunlarla baş etmeye çalışıyor.

Kampın yöneticilerinden Kinde İbrahim Yusuf, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Kamptaki 94 çadırda 450 kişi yaşıyor. Buradaki kadınların eşleri yok, çocuklar ise yetim." dedi.

"Kamptakileri organize edip hayır işleri yapıyoruz"

Görevinin kamp sorumlusu ile çadırlarda yaşayan kadınlar arasında irtibat kurmak olduğunu ifade eden Kinda, şöyle konuştu:

"Bazen kamptakileri organize edip hayır işleri yapıyoruz, en son aramızda para toplayıp kanser hastası birine ilaç aldık. Kadınların en büyük sorunu, çocuklarının ihtiyaçlarını giderememek. Buna rağmen daha kötü durumda olanlara yardım ediyoruz. Kadınlar, eşlerini kaybetmenin yanında imkansızlıktan dolayı çocuklarının ihtiyaçlarını gideremiyorlar. Bu durum, psikolojilerinin bozulmasına neden oluyor."

"Çocuklarıma süt bile alamıyorum"

Kamp sakinlerinden Hamide de "Eşim, Esed rejimi tarafından hiçbir gerekçe olmadan öldürüldü. Kısa süre Lübnan'da kaldım orada hayat çok zor. Ben de buraya geldim, 4 yıldır burada yaşıyorum." dedi

Çadır kentte yaşamanın zorluklarına değinen Hamide, sözlerine şöyle devam etti:

"İmkanlarımız çok sınırlı. Çocuklarıma süt bile alamıyorum. Bayramdan bayrama yılda bir kez et yiyoruz. Allah biliyor burada her şey ihtiyaç."