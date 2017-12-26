Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

"Çad'ı teröre kurban ettirmeyiz"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Çad temasları sırasında Çad Cumhurbaşkanı Debi ile katıldığı oturumda konuştu.

26 Aralık 2017 Salı 21:01
"Çad'ı teröre kurban ettirmeyiz"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Edoğan'ın Çad'da yaptığı konuşmadan satır başları şöyle:

"Ufak ufak hibeler veriyorlar ardından da emirler veriyorlar. Afrika'yı böyle sömürmediler mi, hala böyle sömürmeye devam ediyorlar. Bu asrın sonuna doğru bu Afrika'yı bulamayacaklar. Afrika küllerinden doğacak. İş adamlarımız tekstilden tarım ve hayvancılığa, sağlıktan turizme kadar bir çok alanı şu an temsil ediyorlar. Devletlerin yönetimi cepteki hazır parayla olmaz. Yeni kaynaklar üretmeyle olur. Biz geldiğimizde batmış bitmiş bir Türkiye vardı. Şu anda bambaşka bir Türkiye var."

"Bütün bu petrol kaynaklarını malum kişiler kullanmasın. Bu ülkenin evlatlarını bunu kardeşleriyle birlikte yapsın. İlişkilerimizin ekonomik ve ticari boyutunda yeni bir dönem başlatacağımıza inanıyorum. Bugünkü ziyaretimiz gayet başarılı geçti. 7 anlaşma imzalandı, hayırlı olsun. Çifte vergilendirmenin önlenmesi anlaşması ve yatırımların korunma anlaşmasını bugün imzaladık."

BİZ DAMDAN DÜŞTÜK, DAMDAN DÜŞENİN HALİNDEN DAMDAN DÜŞEN ANLAR

"Çad, bizim için Afrika politikamızda çok kritik bir ülkedir. 15 yıl önce Afrika'da bizim 12 büyükelçiliğimiz vardı. Şimdi 39 büyükelçiliğimiz var. Bu sayıyı yeterli bulmuyoruz. Dışişleri Bakanlığımız 41 diyor. Çad'ın daha da kalkınması için elimizden gelen desteği vermeye hazırız. Terörün ne olduğunu biz gayet iyi biliriz. Biz teröre çok kurban verdik. Biz damdan düştük, damdan düşenin halinden damdan düşen anlar. Gerisi anlamaz."

"BİZİM AFRİKA'YA BAKIŞIMIZ ASLA BU TOPRAKLARA GELEN SÖMÜRGECİLER GİBİ OLMADI"

"Terör asla uyumaz bunu biliniz. Onun için dik duracağız, yolumuza öyle devam edeceğiz. G5 zirvesi bu bakımdan Afrika'da önemliydi. Bizim Afrika'ya bakışımız asla bu topraklara gelen sömürgeciler gibi olmadı, olmayacak. Tüm ilişkilerimizde saygıyı, sevgiyi temel alıyoruz. Buradan da Tunus'a geçiyoruz. Orada da aynı görüşmeleri yapacağız, aynı mesajları vereceğiz. Gönül bağının olmadığı, sadece çıkar bağında kalan bir münasebet bizim tarzımız değil.".

Haber Tarihi: 26 Aralık 2017 Salı 21:01
  1. http://www.yeniakit.com.tr/etiket/
  • hercaihercai3 sa önce
    Adam gibi adam Baskomutan Cumhurbaskanimiz .
  • BjkBjk3 sa önce
    Hep tinerden oluyor sanırım bunlar
  • OSMANLIOSMANLI3 sa önce
    Allah yar ve yardimcimiz olsun...Allah reisimizi başımızdan eksik etmesin..Afrika bundan sonra Tůrkiyemizle huzur bulacak ..!
  • MehmetMehmet3 sa önce
    buyuksun reis hakikatin hakiki mazlumlarin sesisin.

Bugünkü Yazılar

Son Eklenen Haberler

İnternet kafeye yılan saldırdı
  1. İnternet kafeye yılan saldırdı
  2. Gözleri kapalı bir şekilde koşan yarış..
  3. Bufalonun aslana saldırısı saniye..
  4. Timsah tarafından vahşice avlanan köpek
  5. İzlemesi aşırı keyifli süreç kamerada
  6. Planet Earth'ün muhteşem tanıtım..
  7. Ünlü teknik direktörü sürükleyerek..
  8. Katar'a askeri destek! Türk birliği..
  9. Darbeden önce öldürme talimatı vermiş
  10. TSK'dan sınır ötesi operasyon
  11. Fatih Terim'den transfer açıklaması
  12. Aselsan'dan müthiş cihaz! Hedefin..
  13. Ünlü oyuncunun son hali hayranlarını..
  14. Şehit kızından babasına gözyaşlarına..
  15. Suudi kanalında Osmanlı'ya küstah..
  16. Bir baba çocukları arasında miras..
  17. İsrail polisi eşeğe bile el koydu!..
  18. Esed İdlib’e saldırdı: en az 5 ölü!
  19. Türkiye'de görülen ışığın nedeni..
  20. Beşiktaş Vida'yı dünyaya böyle duyurdu
Bir ev fabrika kadar elektrik tüketince ortaya çıktı… Diyarbakır’da akılalmaz bitcoin operasyonu
Bir ev fabrika kadar elektrik tüketince ortaya çıktı… Diyarbakır’da akılalmaz bitcoin operasyonu
Rusya'dan tehdit gibi açıklama: On binlerce...
Rusya'dan tehdit gibi açıklama: On binlerce...
Hükümetin hamlesi sonuç verdi! Şimdilik 2,5 ton çıktı ama...
Hükümetin hamlesi sonuç verdi! Şimdilik 2,5 ton çıktı ama...
Barzani'ye büyük şok! İstifa etti
Barzani'ye büyük şok! İstifa etti
İngiliz gazetesinden itiraf: Erdoğan haklıymış
İngiliz gazetesinden itiraf: Erdoğan haklıymış

Günün Karikatürü

Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü 24.12.2017
AK Parti’den Gül’ün açıklamalarına tepki
AK Parti’den Gül’ün açıklamalarına tepki
WhatsApp'ta bunu yapanlar yandı!
WhatsApp'ta bunu yapanlar yandı!