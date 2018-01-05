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Caddeye rağbet azaldı

Son yıllarda ard arda gerçekleştirilen konut projelerinin lansmanlarında örnek alınan İstanbul’un ünlü alışveriş caddelerindeki ziyaretçi sayıları azaldı.

05 Ocak 2018 Cuma 10:47
Caddeye rağbet azaldı

Son yıllarda ard arda gerçekleştirilen konut projelerinin lansmanlarında örnek alınan İstanbul’un ünlü alışveriş caddelerindeki ziyaretçi sayıları gözle görülür ölçüde azaldı. Cushman & Wakefield şirketlerinin araştırmasına göre gerilemenin başlıca nedeni kentsel yenilenmeden kaynaklı inşaatlar.

‘İstanbul Alışveriş Caddeleri’ raporunda yer alan verilere göre İstiklal Caddesi, Nişantaşı ve Bağdat Caddesi’nde ziyaretçi sayısı eriyor. İstiklal Caddesi’nde haftaiçi günlük ziyaretçi sayısı 2016’da 126 binken, 2017’de 112 bin oldu. Hafta sonu günlük ziyaretçi sayısı ise 201 binden 179 bine geriledi. Bağdat Caddesi’nde haftaiçi günlük ziyaretçi sayısı 2016’da 33 binken 2017’de bu rakam 24 bine geriledi. Hafta sonu günlük ziyaretçi sayısı ise 56 binden 41 bine düştü. Nişantaşı’nda haftaiçi günlük ziyaretçi sayısı 45 binden 37 bine düşerken, hafta sonunda artış oldu. 46 bin olan hafta sonu günlük ziyaretçi sayısı 51 bine çıktı. Verileri değerlendiren Cushman & Wakefield Yönetici Ortağı Toğrul Gönden, “Ana cadde pazarı, döviz kurundaki dalgalanmalar, perakendedeki büyümenin yavaşlaması ve kentsel yenileme çalışmaları göz önüne alındığında bir süre daha kırılgan olmaya devam edecektir” dedi.


Yeni Akit Gazetesi
Haber Tarihi: 05 Ocak 2018 Cuma 10:47
  1. http://www.yeniakit.com.tr/etiket/
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