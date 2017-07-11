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Caddelerde Üstyapı ve Altyapı Çalışmaları Tamamlanıyor

Erzincan Belediyesi kaldırım ve yağmur suyu drenaj hattı çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor.

11 Temmuz 2017 Salı 19:54
Caddelerde Üstyapı ve Altyapı Çalışmaları Tamamlanıyor

Yaz sezonunu yoğun bir çalışma temposuyla geçiren Erzincan Belediyesi; Mengüceli, Bahçesaray ve İzzet Paşa caddelerinde, kaldırım yenileme ve Şehir merkezinde şiddetli yağışlarda halkın yağmur ve kar sularından zarar görmemeleri için yağmur suyu drenaj hattı çalışmaları gerçekleştiriyor. Bu caddelerin toplam uzunluğu 4520 metreyi buluyor.

Konu hakkında açıklama yapan Erzincan Belediye Başkanı Cemalettin Başsoy “Daha güzel ve daha huzurlu bir Erzincan için çalışmalarımız tüm hızıyla devam ediyor. Ekiplerimiz şehrimizin dört bir yanında aralıksız hizmet veriyor. Fen işleri Müdürlüğü’müze bağlı ekipler altyapısı tamamlanan bölgelerde asfalt, kaldırım ve yağmur suyu hattı yenilemeçalışmalarını gerçekleştirmeye devam ediyor. Emeği geçen her kese teşekkür ederim”. Dedi.

Haber Tarihi: 11 Temmuz 2017 Salı 19:54
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