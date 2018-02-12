Caddeler cesetlerle doldu...

Bölgedeki aktivistlerin aktardığı bilgilere göre, geçtiğimiz 9 Şubat tarihinde Hama doğu kırsalında kuşatma altında olan terör örgütü DEAŞ'e muhaliflerin kontrolündeki bölgeye doğru koridor açan rejim koalisyonu DEAŞ'i arkadan vurdu.

Sahadan haber aktarımı yapan kaynaklar, terör örgütü DEAŞ'e ait askeri konvoyun İdlib'in güneyinde muhaliflerin kontrolündeki bölgelere geçiş yaptığı sırada saldırıya uğradığını ifade etti.

terör örgütü DEAŞ’e ait konvoyun geçişini sürdürdüğü sırada saldırı başlatan rejime bağlı güçler, çok sayıda terör örgütü DEAŞ'liyi öldürdü. Öldürülen DEAŞ'lilerin cesedini teşhir eden rejim güçleri, kendi medya kanalları aracılığıyla paylaştıkları görüntülerle, DEAŞ-rejim işbirliğinin "gerçeği yansıtmadığını" öne sürdü.

Sahadaki aktivistler ise, rejime bağlı güçlerin terör örgütü DEAŞ ile olan 'işinin bittiğini', bu sebeple rejimin örgütü hedef aldığını ifade ediyor.

İlk olarak geçtiğimiz sene ekim ayında Hama doğu kırsalındaki Ukayribat bölgesinde terör örgütü DEAŞ'e koridor açan rejim koalisyonu, örgütün muhaliflerin kontrolündeki bölgeye sızmasına izin vermiş, ardından DEAŞ'in muhaliflerden ele geçirdiği bölgeleri kontrol altına almıştı.

mepanews