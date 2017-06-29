Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Caddede palayla dolaşan kişi gözaltına alındı

İstanbul Yenibosna'da caddede palayla dolaşan kişi, polis tarafından gözaltına alındı.

29 Haziran 2017 Perşembe 15:12
Caddede palayla dolaşan kişi gözaltına alındı

İstanbulYenibosna'da caddede palayla dolaşan kişi, polis tarafından gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Yenibosna Kuleli otobüs durağı yakınlarında elinde palayla dolaşan kişiyi gören vatandaşlar, polise haber verdi.

Olay yerine gelen polis ekibi, caddeye çıkarak araç trafiğinin de aksamasına neden olan kişiyi yakalamak istedi. Elinde pala bulunan kişi, polise teslim olmayarak bir süre direndi.

Polislerin bir süre konuştuktan sonra ikna ettiği kişi, polis merkezine götürüldü.

Kaynak: AA

Haber Tarihi: 29 Haziran 2017 Perşembe 15:12
  1. İstanbul
  2. Yenibosna
    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Cumhurbaşkanlığı: Eksik ama olumlu bir adım
    1. Cumhurbaşkanlığı: Eksik ama olumlu bir..
    2. Türkiye'den Almanya'ya sert tepki: Bu..
    3. Galatasaray yeni transferini resmen..
    4. Tüneller nasıl yapılıyor?
    5. Öldürülen yılanın karnından çıktı!
    6. Fenerbahçelileri kızdıran paylaşım!
    7. EPDK açıkladı! Elektriğe zam var mı?
    8. Devlet Bahçeli kararını verdi!
    9. Dehşet! Elinde falçatayla kanlar..
    10. Suikast sonrası Malezya'dan Kuzey Kore..
    11. TEM'de korku dolu anlar!
    12. İstanbul’da termometreler 39 dereceyi..
    13. Başbakan Yardımcısı Kaynak: İnsanı..
    14. ‘Pezevenk’e değil ifşa edene ceza!
    15. El Nuri Camisi’ndeki yıkım havadan..
    16. Tırdaki saman balyaları alev aldı
    17. Şehit polis aynı zamanda 15 Temmuz..
    18. Galatasaray Maicon’u duyurdu
    19. Almanya'dan flaş Erdoğan açıklaması
    20. Elektriğe 3 ay zam yok
    Büyük darbe vuruldu… Akdağ grubunun tamamı yok edildi!
    Büyük darbe vuruldu… Akdağ grubunun tamamı yok edildi!
    Büyük saldırı başladı! İlk açıklama Rusya'dan
    Büyük saldırı başladı! İlk açıklama Rusya'dan
    ‘Askeri üstte hareketlilik var, saldırı hazırlığındalar’
    ‘Askeri üstte hareketlilik var, saldırı hazırlığındalar’
    CHP'lilerin yoluna tezek döken sürücü hakkında...
    CHP'lilerin yoluna tezek döken sürücü hakkında...