Caddede palayla dolaşan kişi gözaltına alındı

İstanbulYenibosna'da caddede palayla dolaşan kişi, polis tarafından gözaltına alındı.



Alınan bilgiye göre, Yenibosna Kuleli otobüs durağı yakınlarında elinde palayla dolaşan kişiyi gören vatandaşlar, polise haber verdi.

Olay yerine gelen polis ekibi, caddeye çıkarak araç trafiğinin de aksamasına neden olan kişiyi yakalamak istedi. Elinde pala bulunan kişi, polise teslim olmayarak bir süre direndi.

Polislerin bir süre konuştuktan sonra ikna ettiği kişi, polis merkezine götürüldü.

Kaynak: AA