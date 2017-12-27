Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Çad basını: Cumhurbaşkanı Erdoğan istedi, Debi el koydu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Afrika temasları kapsamındaki Çad ziyareti, ülke basınında geniş yer buldu.

27 Aralık 2017 Çarşamba 22:08
Çad basını: Cumhurbaşkanı Erdoğan istedi, Debi el koydu

Afrika turu kapsamında resmi temaslarda bulunmak üzere dün ülkeye gelen Erdoğan, başkent Encemine'de mevkidaşı İdris Debiile görüştü. Erdoğan'ın ziyaretine ülkedeki birçok basın kuruluşu, televizyon ve gazete yoğun ilgi gösterdi.

ÇAD KANALLARI CANLI YAYINLADI

Çad'ın resmi televizyon kanalı Çad TV'nin yanı sıra Elektron TV ve el Nasır TV başta olmak üzere çok sayıda televizyon kanalı, Erdoğan'ın ülkedeki temaslarını canlı yayınladı.

Çad basınının önde gelen internet haber sitelerinden Tchadinfos, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, "Çad ile ilişkilerimiz 16. yüzyıla dayanıyor." ve "Türkiye ile Çad Filistin meselesinde aynı tarafta." ifadelerini manşetlerine taşıdı.

"Journal du tchad" sitesi de "Türkiye ve Çad aralarındaki iş birliğini güçlendirdi." başlığını attı.

"TÜRKİYE, ÇAD İLE ARASINDAKİ DOSTLUĞU ISITTI"

Ülkenin günlük yayınlanan gazetesi Le Progres da "Türkiye, Çad ile arasındaki dostluğu ısıttı" manşetini atarak Erdoğan'ın, Çad'a havalimanı inşası ve köprü yapımı dahil birçok alanda yatırım yapma sözü verdiğini okuyucularıyla paylaştı.

Gazete, iki ülke arasında başta tarım ve hayvancılık alanları olmak üzere, Gelir Üzerinden Alınan Vergilerde Çifte Vergilendirmeyi Önleme Anlaşması, Gençlik ve Spor Alanında İşbirliği Anlaşması, Teknik ve Kalkınma İşbirliği Protokolü, Yatırımların Karşılıklı Teşviki ve Korunmasına İlişkin Anlaşma ile Bilişim Teknolojileri ve Diplomatik Arşiv Alanlarında İşbirliği Hakkında Mutabakat Muhtırası imzalandığına işaret etti.

"ERDOĞAN İSTEDİ, DEBİ EL KOYDU"

Encemine gazetesi de Çad'daki Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) iltisaklı okulların Türkiye Maarif Vakfı'na devredilmesine ilişkin, "Cumhurbaşkanı Erdoğan istedi, Debi FETÖ okullarına el koydu" şeklinde haber yaptı.

Haber Tarihi: 27 Aralık 2017 Çarşamba 22:08
  1. http://www.yeniakit.com.tr/etiket/
    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    İzmir'de müftü ilk resmi nikâhı kıydı... Çiftler memnun
    1. İzmir'de müftü ilk resmi nikâhı..
    2. Başbakan açıkladı, Veliaht Prensten..
    3. İran'da deprem
    4. Okul bahçesinde oynayan çocuklara ateş..
    5. İran'da 5,1 büyüklüğünde deprem
    6. Vladimir Putin resmen başvuru yaptı
    7. Bağdat, Erbil'e yönelik uluslararası..
    8. Fenerbahçe'yi deviren Yakın Doğu..
    9. Çad basını: Cumhurbaşkanı Erdoğan..
    10. Kudüs sürekli başkent ilan edildi
    11. Samsun'da liseli kız, parkta babasının..
    12. Tarihin en pahalısı! Resmen Liverpool'da
    13. Okul bahçesinde top oynayan..
    14. Yıldırım açıkladı: Türkiye'yi ziyaret..
    15. TFF 2. ve 3. Lig Kulüpler Birliği'nden..
    16. Esed'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a..
    17. Külünk'ten Gül ve Arınç'a sert tepki
    18. Başbakan Binali Yıldırım, Suudi..
    19. Erdoğan Tunus'tan ayrıldı
    20. Hedefe konulan Canan Karatay'dan..
    Abdullah Gül'e sordu: Soros destekçisi Gezi’cileri salıvermen...
    Abdullah Gül'e sordu: Soros destekçisi Gezi’cileri salıvermen...
    Dünya Suriye’yi manşetten veriyor… Ve beklenen haber geldi!
    Dünya Suriye’yi manşetten veriyor… Ve beklenen haber geldi!
    Mustafa Kemal heykelini traktörle gezdirip şov yaptı
    Mustafa Kemal heykelini traktörle gezdirip şov yaptı
    Bülent Arınç'tan Abdullah Gül'e tam destek
    Bülent Arınç'tan Abdullah Gül'e tam destek
    Abdullah Gül de topa girdiğine göre..
    Abdullah Gül de topa girdiğine göre..

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü 27.12.2017
    Erdoğan’ın son hamlesinin ardından ortaya çıktı! Türk üçgeni…
    Erdoğan’ın son hamlesinin ardından ortaya çıktı! Türk üçgeni…
    Volkan Şen bir kez daha yolları ayırıyor
    Volkan Şen bir kez daha yolları ayırıyor