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Çad basını bunu konuşuyor! "Erdoğan istediDebi yaptı"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Afrika temasları kapsamındaki Çad ziyareti, ülke basınında geniş yer buldu.

27 Aralık 2017 Çarşamba 22:51
Çad basını bunu konuşuyor! "Erdoğan istediDebi yaptı"

Afrika turu kapsamında resmi temaslarda bulunmak üzere dün ülkeye gelen Erdoğan, başkent Encemine'de mevkidaşı İdris Debi ile görüştü. Erdoğan'ın ziyaretine ülkedeki birçok basın kuruluşu, televizyon ve gazete yoğun ilgi gösterdi.

ÇAD KANALLARI CANLI YAYINLADI

Çad'ın resmi televizyon kanalı Çad TV'nin yanı sıra Elektron TV ve el Nasır TV başta olmak üzere çok sayıda televizyon kanalı, Erdoğan'ın ülkedeki temaslarını canlı yayınladı.

Çad basınının önde gelen internet haber sitelerinden Tchadinfos, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, "Çad ile ilişkilerimiz 16. yüzyıla dayanıyor." ve "Türkiye ile Çad Filistin meselesinde aynı tarafta." ifadelerini manşetlerine taşıdı.

"Journal du tchad" sitesi de "Türkiye ve Çad aralarındaki iş birliğini güçlendirdi." başlığını attı.

"TÜRKİYE, ÇAD İLE ARASINDAKİ DOSTLUĞU ISITTI"

Ülkenin günlük yayınlanan gazetesi Le Progres da "Türkiye, Çad ile arasındaki dostluğu ısıttı" manşetini atarak Erdoğan'ın, Çad'a havalimanı inşası ve köprü yapımı dahil birçok alanda yatırım yapma sözü verdiğini okuyucularıyla paylaştı.

Gazete, iki ülke arasında başta tarım ve hayvancılık alanları olmak üzere, Gelir Üzerinden Alınan Vergilerde Çifte Vergilendirmeyi Önleme Anlaşması, Gençlik ve Spor Alanında İşbirliği Anlaşması, Teknik ve Kalkınma İşbirliği Protokolü, Yatırımların Karşılıklı Teşviki ve Korunmasına İlişkin Anlaşma ile Bilişim Teknolojileri ve Diplomatik Arşiv Alanlarında İşbirliği Hakkında Mutabakat Muhtırası imzalandığına işaret etti.

"ERDOĞAN İSTEDİ, DEBİ EL KOYDU"

Encemine gazetesi de Çad'daki Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) iltisaklı okulların Türkiye Maarif Vakfı'na devredilmesine ilişkin, "Cumhurbaşkanı Erdoğan istedi, Debi FETÖ okullarına el koydu" şeklinde haber yaptı.

FETÖ OKULLARI MAARİF VAKFI'NA DEVREDİLMİŞTİ

Çad Cumhurbaşkanı Debi, Maarif Okullarının FETÖ'nün okullarını almasına ilişkin "Çocuklarımız artık teröristlerin elinde eğitim görmeyecek." ifadesini kullanmıştı.

Haber Tarihi: 27 Aralık 2017 Çarşamba 22:51
  1. http://www.yeniakit.com.tr/etiket/
  • KADİRLİ'Lİ FATİHKADİRLİ'Lİ FATİH35 dk önce
    Sayin yönetici kardeşimpuanlama yaparken elimiz yanlislikla farkli yere degdigi icin istemedigimiz onayi yapmis oluyoruz düzenleme yapin ve istemedenyapilan onaylamalari geri alip istedigimizi işaretleyebilelim Siz anladınız
  • Alparslan1071Alparslan107151 dk önce
    Dünyanın mazlumları,zalimlerin korkulu rüyası olacak biiznillah....Güç değil Hakk kazanacak....
  • Ofli Ofli 58 dk önce
    Insallah
  • EminEmin58 dk önce
    Kaba deyil kalbden konusan her zaman hos göruslü insan anlasilir! Allah yolunu acik etsin Reis
  • IkraIkra1 sa önce
    Abd nin bir muslugu daha kesildi desene..bir de darbe yaptirip yonetecegi devlet azaldi..helal reis hepsini uyandir.musluman birlik olur..d8 degil,dmuslim
  • MuratMurat1 sa önce
    Soz dinleyen degil sozunu dinleten ulke yolunda hizla ilerliyoruz ELHAMDULILLAH
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