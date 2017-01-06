Caceres, Trabzonspor'dan imza parası istiyor

Trabzonspor transferde jet gibi...Emmanuel Mas ve Joao Pereira'yı renklerine bağlayan Bordo-Mavili yönetimin gözünü stoper transferine çevirdiği ortaya çıktı.



Bu mevki için kadrosuna katmayı düşündüğü Serdar Taşçı ile maddi konularda anlaşmayı başaramayan Trabzonspor bu transferi askıya alırken sürpriz bir isim gündeme girdi.



Karadeniz kulübü sakatlığı nedeniyle 6 aydır top oynamayan ve bonservisi elinde bulan Martin Caceres ile görüşmelere başladı. Son olarak İtalyan takımlarından Juventus'un formasını giyen tecrübeli savunma oyuncusunu bitirmek isteyen Bordo-Mavili yönetim görüşmelerini aralıksız olarak sürdürüyor. Bu oyuncuyu Teknik Direktör Ersun Yanal'ın kadroda görmek istediği öne sürüldü.



1 MİLYON EURO İMZA PARASI İSTİYOR



Son 5 sezondur Juventus'ta oynayan Caceres'in bonservis sorunu yok. Ancak 6 aya yakın bir süredir top oynamaması kafalarda soru işareti oluşmasına neden oldu. Ayrıca oyuncunun 1 milyon Euro imza parası ile yıllık 2 milyon Euro talep ettiği öğrenildi. Ancak Trabzonspor Yönetimi'nin 600 bin Euro imza parası ile yıllık 1.8 milyon Euro teklif ettiği belirtildi. Aradaki farkın kapatılması durumunda yıldız oyuncu geniş kapsamlı bir sağlık kontrolünden geçirilecek.