Çabuk sinirlenmenin arkasından 'ekmek' çıktı

Ekmeksiz yemeğe oturamayanlara kötü haber. En sık tükettiğimiz gıda maddelerinin başında gelen ekmek, yalnızca kilo almamız neden olmuyor aynı zamanda duygu durum bozukluklarına da neden oluyor. Prof. Dr. İbrahim Saraçoğlu, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi tarafından "Sağlıklı Yaşam ve Bitkiler" adlı söyleşide ekmeğin, dikkat dağınıklığı ve çabuk sinirlenmeye yol açtığını söyledi.

Ekmek sinirli yapıyor

Dikkat dağınıklığı ve çabuk sinirlenmenin arkasında yatan sebeplerden bahseden Prof. Dr. İbrahim Saraçoğlu, en büyük sebebin ekmek olduğuna parmak basarak, dikkat dağınıklığına karşı taze sıkılmış havuç suyunun içilmesi gerektiğini söyledi.