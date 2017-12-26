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Çabuk sinirlenmenin arkasından 'ekmek' çıktı

Prof. Dr. İbrahim Saraçoğlu çabuk sinirlenmenin arkasında ekmek tüketimi olduğunu söyledi.

26 Aralık 2017 Salı 16:44
Çabuk sinirlenmenin arkasından 'ekmek' çıktı

Ekmeksiz yemeğe oturamayanlara kötü haber. En sık tükettiğimiz gıda maddelerinin başında gelen ekmek, yalnızca kilo almamız neden olmuyor aynı zamanda duygu durum bozukluklarına da neden oluyor. Prof. Dr. İbrahim Saraçoğlu, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi tarafından "Sağlıklı Yaşam ve Bitkiler" adlı söyleşide ekmeğin, dikkat dağınıklığı ve çabuk sinirlenmeye yol açtığını söyledi.

Ekmek sinirli yapıyor

Dikkat dağınıklığı ve çabuk sinirlenmenin arkasında yatan sebeplerden bahseden Prof. Dr. İbrahim Saraçoğlu, en büyük sebebin ekmek olduğuna parmak basarak, dikkat dağınıklığına karşı taze sıkılmış havuç suyunun içilmesi gerektiğini söyledi.

Haber Tarihi: 26 Aralık 2017 Salı 16:44
  1. İbrahim Saraçoğlu
  2. Gaziantep Büyükşehir Belediyesi
  • NN1 sa önce
    SANKİ DÜZGÜN KATKISIZ BİREKMEKFIRINI VARMIŞ GİBİ BIRDE EK MN EĞİ KÖTÜLEMEYİNEK MN EGE KATTIĞINI KİMYASAL KB ADAR TEHLİKELİ O L AN KATKI MADDESİNİ KALDIRIP ZORUNLUBİR SITADART GETİRMSİ GEREKLİEKMEĞE BUĞDAYI RENCİDE EDİP GEDOLU YAPTINIZ EKMEKLE OYNAMAYIN DİLİNİZİ GEDOLU KATKI MADDESİNE SOKUN
  • VedatVedat1 sa önce
    Hergün yeni bir masal. Ne yiyeeğimizi şaşırdık.

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