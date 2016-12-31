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C vitamini deposu kuşburnu çayı nasıl demlenir?

Kuşburnu, en iyi C vitamini kaynaklarından biridir. Öyle ki portakaldan kat kat fazla C vitamini içermektedir. Bu özelliği nedeniyle bağışıklık sisteminin güçlenmesi, grip ve soğuk algınlığı gibi rahatsızlıklar için faydalıdır. Peki, iyi bir kuşburnu çayı nasıl demlenir?..

C vitamini deposu kuşburnu çayı nasıl demlenir?
Eklenme: 31 Aralık 2016, 20:30
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Kuşburnu, en iyi C vitamini kaynaklarından biridir. Öyle ki portakaldan kat kat fazla C vitamini içermektedir. Bu özelliği nedeniyle bağışıklık sisteminin güçlenmesi, grip ve soğuk algınlığı gibi rahatsızlıklar için faydalıdır.

Kuşburnu Nedir? Kuşburnu Faydaları Nelerdir?

Kuşburnu, gülgiller ailesinden olup, yaban gülü veya köpek gülü adı ile de bilinir.  Kuşburnu, en iyi C vitaminikaynaklarından biridir. Öyle ki portakaldan kat kat fazla C vitamini içermektedir. Bu özelliği nedeniyle bağışıklık sisteminin güçlenmesi, grip ve soğuk algınlığı gibi rahatsızlıklar için faydalıdır. İçerisindeki meyve asitleri hafif idrar söktürücü ve müshil etkilidir.

Bu nedenle bitki çayları arasında özel bir yeri olan kuşburnu çayı kabızlık giderici olarak kullanılabilir. Ayrıca böbrek bozukluklarını gidermek için faydalıdır. Kandaki şekeri düşürdüğü bilinir ve şeker hastaları için şiddetle önerilir. Özellikle şekersiz kuşburnu marmelatı diyabet hastaları tarafından şeker yerine kullanılabilir. 

Kuşburnunun içerisinde;  karotenoidler, flavonoidler, polifenoller, leucoanthocyanins ve kateşinler bulunur ve bu maddeler hem anti kanserojen hemde kalp ve damar hastalıklarını önleyici maddelerdir.

5 su bardağı temiz ve hafif sıcak suyun içine havanda kırdığımız bir miktar kuşburnunu atıyoruz ve 12 saat kadar bir kap içinde bekletiyoruz. ( Kap alüminyum yada bakır olmamalı ) 12 saat sonunda iyice karıştırarak ve ezerek kuşburnu içeriğinin suya karışmasını sağlıyoruz. Daha sonra süzüp, içerisine hiç bir şey katmadan ( şeker dahil ) içiyoruz.

 

Her üç günde bir bu şekilde çayımızı hazırlayıp içiyoruz. Eklem ve romatizma ağrılarında ve iltihaplarındakuşburnu içindeki yoğun C vitamini ve diğer bileşimler ağrıların azaltılmasında ve özellikle iltihaplara karşı bağışıklık sisteminin güçlenmesinde etkilidir. Ayıca bu çay diyabet hastalarına  ve kabızlık sorunu olanlara önerilmektedir. 

 

 

Kuşburnu Çayı Nasıl Yapılır?

Bir büyük boy fincan çay için 2 çay kaşığı öğütülmüş kuşburnu üzerine sıcak su eklenir ve 15-20 dakika demlenir. Balla tatlandırılması tavsiye edilir. Günde bir fincan içilmesinin hiç bir zararı bulunmamaktadır. Kuşburnu çayı, bitki çayları arasında en güvenilir olanlarından birisidir.

Kuşburnu Yağı Sivilce izleri ve yanık izlerine iyi geliyor

Kuşburnunda yoğun miktarda A vitamini de bulunmaktadır. A vitamini yaygın olarak deri hastalıklarını iyileştirici etkisi olan bir vitamindir. Kuşburnunda bulunan yüksek miktardaki A vitamini ; cildi gençleştirir. Özellikle kuşburnu yağı büzücü özellikleri nedeniyle kozmetik açısından faydalı bir yağdır. Bu yağ, yeni hücrelerin oluşmasına yardımcı olur, yara izleri ve yanık tedavisi içinde kullanılabilir. Aynı zamanda cildin esnekleşmesini ve beslenmesini sağlar.

 
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