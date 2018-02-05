C. Ronaldo 8 ay sonra oyundan alındı! Olay çıkardı...

Dünya yıldızı gol atmakta zorlanırken takımı hem ligde Barcelona'nın gerisinde kaldı hemde Kral Kupasında elendi. Son olarak Levante maçında 2-2 berabere kalan Real Madrid takımında Ronaldo'nun yaptıkları olay oldu.

'Beni çekme, maça odaklan'

Zinedine Zidane tarafından 80. dakikada kenara alınan Portekizli yıldız, çok öfkeli bir şekilde kenara geldi. 8 ay sonra ilk defa oyundan alınan tecrübeli futbolcunun hedefinde kameraman vardı. Maçı görüntüleyen basın mensubu, mücadele yerine Ronaldo'ya odaklanınca yıldız oyuncu sinirlendi ve kameraya doğru, "Beni çekme, maça odaklan" ifadelerini kullandı.

Zidane: Değişiklik önceden planlamıştı

Real Madrid Teknik Direktörü Zinedine Zidane, maç sonunda fazla yorum yapmaktan kaçındı ve değişiklikle ilgili, "Bu değişiklik önceden planlanmıştı, hepsi bu. Asensio ve Benzema ile orta sahada savunma gücünü artırmam gerekiyordu" şeklinde konuştu.

Kaynak:Spor Arena