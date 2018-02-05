THY Gezi Sayfası - Nevşehir
Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

C. Ronaldo 8 ay sonra oyundan alındı! Olay çıkardı...

Real Madrid ve Cristiano Ronaldo son dönemde oldukça kötü günler geçiriyor.

05 Şubat 2018 Pazartesi 11:36
C. Ronaldo 8 ay sonra oyundan alındı! Olay çıkardı...

Dünya yıldızı gol atmakta zorlanırken takımı hem ligde Barcelona'nın gerisinde kaldı hemde Kral Kupasında elendi. Son olarak Levante maçında 2-2 berabere kalan Real Madrid takımında Ronaldo'nun yaptıkları olay oldu.

'Beni çekme, maça odaklan'

Zinedine Zidane tarafından 80. dakikada kenara alınan Portekizli yıldız, çok öfkeli bir şekilde kenara geldi. 8 ay sonra ilk defa oyundan alınan tecrübeli futbolcunun hedefinde kameraman vardı. Maçı görüntüleyen basın mensubu, mücadele yerine Ronaldo'ya odaklanınca yıldız oyuncu sinirlendi ve kameraya doğru, "Beni çekme, maça odaklan" ifadelerini kullandı.

Zidane: Değişiklik önceden planlamıştı

Real Madrid Teknik Direktörü Zinedine Zidane, maç sonunda fazla yorum yapmaktan kaçındı ve değişiklikle ilgili, "Bu değişiklik önceden planlanmıştı, hepsi bu. Asensio ve Benzema ile orta sahada savunma gücünü artırmam gerekiyordu" şeklinde konuştu.

Kaynak:Spor Arena

Haber Tarihi: 05 Şubat 2018 Pazartesi 11:36
  1. Ronaldo
  2. Cristiano Ronaldo
  3. Real Madrid

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Cemil Bayık'tan skandal sözler! Bize bağlı değil
    1. Cemil Bayık'tan skandal sözler! Bize..
    2. Çocuklarınızı zararlı oyunlardan nasıl..
    3. Düğünde takılan takılar kimin?..
    4. Müteahhitler, sattıkları konuttan 5..
    5. Rusya: Teröristlere verilmesinden..
    6. Ahmet Nur Çebi'den Aykut Kocaman'a yanıt
    7. Rusya: Teröristlere verilmesinden..
    8. Mağduriyetlere sebep olan ''18..
    9. Zirveye Sivasspor ayarı!
    10. Mafyanın yeni yuvası: Sosyal medya!
    11. 'Mağlubiyetin hakemlerle bir ilgisi yok'
    12. Erdoğan papa görüşmesi sona erdi!
    13. Çocuk, kıyafetlerinde nelere dikkat..
    14. Trabzonspor'un konuğu Göztepe! İşte..
    15. Usta oyuncudan CHP'li vekile çok sert..
    16. Türk askeri bayrağı ezan okuyarak dikti
    17. Cemil Bayık'tan skandal sözler!
    18. Sınıra tank sevkiyatı devam ediyor
    19. Başbakan Yıldırım'dan, Kılıçdaroğlu'na..
    20. Çanlar Türk gençliği için çalıyor!
    ÖSO'nun yakaladığı teröristlerden bomba itiraflar
    ÖSO'nun yakaladığı teröristlerden bomba itiraflar
    Evlilikte ‘savcılar göreve’, gecelik ilişkide ‘beden benim, sana ne?’
    Evlilikte ‘savcılar göreve’, gecelik ilişkide ‘beden benim, sana ne?’
    AK Parti Mardin Milletvekili Miroğlu, durumu ağırlaşan oğlu için dua istedi
    AK Parti Mardin Milletvekili Miroğlu, durumu ağırlaşan oğlu için dua istedi
    ABD 6 askerimizi şehit etti!
    ABD 6 askerimizi şehit etti!
    Bakan Albayrak’tan müjde üstüne müjde…Artık zorunlu değil!
    Bakan Albayrak’tan müjde üstüne müjde…Artık zorunlu değil!

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü 04.02.2018
    Yeni bir havalimanı geliyor! 2 kente hizmet edecek...
    Yeni bir havalimanı geliyor! 2 kente hizmet edecek...
    Teslim olan teröristin fotoğrafında dikkat çeken ayrıntı!
    Teslim olan teröristin fotoğrafında dikkat çeken ayrıntı!