ByLock'u geliştiren hain FETÖ'nün 'altın çocuğu' çıktı

FETÖ'nün kriptolu mesajlaşma uygulaması ByLock'un geliştirilmesi ve tasarlanması noktasında şüpheli olan eski TÜBİTAK çalışanı İhsan Taşkın hakkında hazırlanan iddianamenin detayları ortaya çıktı. Taşkın'ın örgütün 'altın çocukları' arasında bulunduğu belirlendi.

TÜBİTAK'ta 1999'dan 2015'e kadar görev yapan Taşkın'ın örgütün TÜBİTAK'taki sohbet abilerinden olduğu saptandı. Soruşturma kapsamında TÜBİTAK'ta çalışan 3 isim tanık sıfatıyla ifade verdi. Taşkın'ın TÜBİTAK'ta çalıştığı dönem kendilerinin sohbet abiliğini yaptığını itiraf eden 3 isimden Y.K., Taşkın'ın ByLock programını şifreleme işini yapabilecek kapasiteye sahip olduğunu söyledi.

Tanık Y.K. ifadesinde, Taşkın'ın 2007'de kripto şifreleme algoritmaları üzerine çalıştığını söyledi. "Oruç tuttuğunuz belli olmasın. Oruçlu halde kurum amirlerimizin önünde su için şeklinde örgütün üst tabakasından gelen talimatları aktarırdı" diyen Y.K. ifadesini şöyle sürdürdü: "Kurumda çalışan insanları fişlememizi istediler. 'Alevi, alkol kullanan, bizden olmayan insanları bildirin' dedi."