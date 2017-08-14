Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

ByLock'u geliştiren hain FETÖ'nün 'altın çocuğu' çıktı

ByLock yazılımını geliştirdiği belirlenen FETÖ'nün TÜBİTAK 'taki imamlarından İhsan Taşkın'ın, FETÖ'nün 'altın çocuk' diye tabir edilen örgüt mensuplarından olduğu ortaya çıktı.

14 Ağustos 2017 Pazartesi 09:02
ByLock'u geliştiren hain FETÖ'nün 'altın çocuğu' çıktı

FETÖ'nün kriptolu mesajlaşma uygulaması ByLock'un geliştirilmesi ve tasarlanması noktasında şüpheli olan eski TÜBİTAK çalışanı İhsan Taşkın hakkında hazırlanan iddianamenin detayları ortaya çıktı. Taşkın'ın örgütün 'altın çocukları' arasında bulunduğu belirlendi.

TÜBİTAK'ta 1999'dan 2015'e kadar görev yapan Taşkın'ın örgütün TÜBİTAK'taki sohbet abilerinden olduğu saptandı. Soruşturma kapsamında TÜBİTAK'ta çalışan 3 isim tanık sıfatıyla ifade verdi. Taşkın'ın TÜBİTAK'ta çalıştığı dönem kendilerinin sohbet abiliğini yaptığını itiraf eden 3 isimden Y.K., Taşkın'ın ByLock programını şifreleme işini yapabilecek kapasiteye sahip olduğunu söyledi.

Tanık Y.K. ifadesinde, Taşkın'ın 2007'de kripto şifreleme algoritmaları üzerine çalıştığını söyledi. "Oruç tuttuğunuz belli olmasın. Oruçlu halde kurum amirlerimizin önünde su için şeklinde örgütün üst tabakasından gelen talimatları aktarırdı" diyen Y.K. ifadesini şöyle sürdürdü: "Kurumda çalışan insanları fişlememizi istediler. 'Alevi, alkol kullanan, bizden olmayan insanları bildirin' dedi."

Haber Tarihi: 14 Ağustos 2017 Pazartesi 09:02
  1. İhsan Taşkın
  2. ByLock İhsan Taşkın
  3. FETÖ Altın çocuk
  • EnverEnver1 sa önce
    Peki şimdi neredeymiş bu genç?
Bugünkü Akit

Bugünkü Yazılar

Son Eklenen Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan, şehit ailelerine başsağlığı telgrafı gönderdi
  1. Cumhurbaşkanı Erdoğan, şehit..
  2. Neymar'dan 1 gol 1 asist!
  3. Büyük korku! AVM'de yangın çıktı
  4. Geçici personele ek ödeme yok!
  5. Kuzey Kore savaş hazırlığı mı yapıyor?..
  6. Tuvaletlerdeki el kurutma makineleri..
  7. Mesud Barzani, Jirki aşiretine taziye..
  8. Bakan Faruk Özlü: Yerli otomobil için..
  9. Calvo: Burnuna atılacak bir yumrukla..
  10. Aykut Kocaman neşteri vurdu! Ozan ve..
  11. Mavi Marmara gazisine İsrail zulmü
  12. ByLock’u geliştiren hain bakın kim..
  13. Otel yatırımları hız kesmiyor
  14. Amerika'da gösteriler gittikçe..
  15. Borsa haftaya artışla başladı
  16. Akşener ve ekibi Samsun'dan çıkacakmış
  17. Amerika 'gerilim hattına' ayak..
  18. Kansere çare arıyordu! Ürettiğiyle iş..
  19. CHP yabancı ajanları ziyaret etti
  20. Bingöl’de PKK/KCK operasyonu: 9..
AK Partili Külünk uyardı: FETÖ yeni kalkışma yapabilir
AK Partili Külünk uyardı: FETÖ yeni kalkışma yapabilir
Almanya'yı çıldırtan 3. Havalimanı uzaydan da görülüyor!
Almanya'yı çıldırtan 3. Havalimanı uzaydan da görülüyor!
Hüseyin Gülerce açıkladı: Onu ben kovdur...
Hüseyin Gülerce açıkladı: Onu ben kovdur...
AK Parti'den 6 bin kişiye davet! Abdullah Gül...
AK Parti'den 6 bin kişiye davet! Abdullah Gül...