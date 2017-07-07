ByLock’u 'Arama Tarama Mesulü' yüklüyor kumpasları ‘Bilgi İşlem Mesulü’ kuruyor

Arama Tarama Mesulü’, ‘İzdivaççı’, ‘Ümitçiler’ ve ‘Bilgi İşlem Mesulü’ gibi mahrem birimlerin nasıl ve hangi alanlarda çalıştıkları ortaya çıktı. İtirafçı Ö.B, sınav sorularının kariyer planlamasına göre dağıtıldığını söyledi.

Fetullahçı Terör Örgütü’nün 15 Temmuz’daki darbe girişimi sırasındaki faaliyetlerine ilişkin yürütülen soruşturmada ifadeleri alınan itirafçılar, örgütün jandarmadaki mahrem nitelikli yapılanmasını tüm ayrıntılarıyla ortaya çıkardı. Jandarma personelinin İstanbul’daki darbe girişimi eylemlerine ilişkin hazırlanan 870 sayfalık iddianamede deşifre edilen jandarmadaki mahrem yapının en alt kademesinde “öğrenci” diye tabir edilen askerler, bir üstünde ise hiyerarşik olarak “öğretmen” sivil şahıslar, daha sonra müdür yardımcıları onların üzerinde de müdürler yer alıyor.

KÜSKÜNLERİ GERİ KAZANIYORLAR

Ümitçiler: Terör örgütünün yapılanması içinde ‘Müdür’ seviyesinde olup direkt temsilciye bağlı olarak çalışmakla birlikte her bölge temsilciliğinin bir adet ümitçisi bulunuyor. Bu sözde müdürlük, daha önceleri irtibat, himmet, izdivaç vb. konularda sıkıntı çıkartan askeri personelin tekrardan geri kazanılması amacıyla kuruldu. Bunlar, kişinin tekrar kazanılması amacıyla düğünü, doğum günü, çocuğunun dünyaya gelmesi gibi özel günlerinde mutlaka bu kişiye çeyrek, yarım altın gibi çeşitli hediyeler veriyor.

1’DEN 52’YE ŞAKİRTLİK DERECESİ

İzdivaççılar: Jandarma personeline yine yapılanmaya mensup olan kadınları bulup evlendirmekle görevli. Yapılanma dışı bir kadınla evlenen kişinin şakirtlik derecesi düşürülüyor ve hoş karşılanmıyor. Şakirtlik derecesi, 1’den 52’ye kadar olup derecelenme bu şekilde yapılıyor.

PROGRAMLARI GELİŞTİRİYORLAR

Arama Tarama Mesulü (ATM): Terör örgütü elemanlarının kullandığı dijital malzemelerdeki mensuplar arası iletişimi sağlayan “Shu, Tango, ByLock” gibi programları yükleme, cihazları yeri geldiğinde formatlama görevini yürütüyor. Örgüt içinde sözde ‘müdür’ seviyesinde görevi bulunan ATM sorumluları zaman zaman Ankara’da toplanıp program ve sistem geliştiriyor.

ELDİVENLE SAHTE İHBAR MEKTUBU

Bilgi İşlem Mesulü (BİM): Yapılanma içerisinde en kritik görevi icra eden BİM sorumluları, bilgisayardan çok iyi anlayan ve her türlü “diskriminasyon” (karalama, kötüleme amacıyla) faaliyetini yürütmekle görevli. Eldivenle sahte ihbar mektupları hazırlayıp kendilerinden olmayan personel hakkında ‘Bunlar FETÖ’cü’ diyerek Jandarma Genel Komutanlığı’na gönderiyorlar.

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