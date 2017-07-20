ByLock'u ağabeyiyle görüşmek için kurmuş!

Ordu 2. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya sanıklar, yakınları ve avukatları katıldı.

Tutuklu sanık E.S, savunmasında, yapıyla irtibatlı bir şirkette halkla ilişkiler görevlisi olarak çalıştığını söyledi.

E.S, aynı soruşturma doğrultusunda tutuklanan sanıkların ailelerine yardımda bulunduğu iddiasını kabul etmedi.

Meslekten ihraç edilen komiser Y.A, kardeşi ile eşinin de aynı soruşturma doğrultusunda görevlerinden ihraç edildiğini ve bu durumun kendilerini üzdüğünü ifade etti.

Örgütün gizli yazışma programı "ByLock"u telefonuna indirmiş olabileceğini anlatan Y.A, çok sayıda program indirdiğini ve içerisinde söz konusu programın da olabileceğini belirtti.

- "Örgütte gizlilik ön plandaydı"

Kamudan ihraç olan memur E.K. de örgütün mahrem yapılanmasında yer aldığı ve yeni mezun olan polislerden sorumlu olduğu bilgisini reddetti.

Tanık olarak dinlenmek üzere aynı konudan Samsun'da tutuklu bulunan eski polis R.G. Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla duruşma salonuna bağlandı.

Polislerle ilgilenmesi için E.K. ile tanıştırıldıklarını ifade eden R.G, "Sanık, ramazan ayında bizi evine iftara çağırdı. 3 farklı polis arkadaşla orada karşılaştık. Böylelikle birbirimizin yapı içerisinde olduğumuzu anladık. O gün ve sonrasında Fetullah Gülen'e ait olmak üzere çeşitli kitaplar okuduk. " dedi.

R.G, sanığın, kendileriyle "ByLock" üzerinden görüşmek üzere programı telefonlarına kurduğunu belirterek şöyle devam etti:

"Program, Google Play'den indirildiği için sıkıntılı olmadığını düşündük. Benim listemde 'Adil' kod ismiyle tanıdığımız bu sanık ile birkaç polis arkadaş vardı. Bu program üzerinden sanık bizlere dua, günün manşetleri ve bazı köşe yazılarını gönderiyordu. ByLock'tan sonra da eagle, gmail ve tango isimli programları telefonumuza kurdu. Örgütte gizlilik ön plandaydı. Bu nedenle de bu tarz programları yüklediler. Ayrıca maaşımızdan yüzde 10-15 arasında himmet verme talebinde bulundu. Bir kısmını veriyorduk."

Sivas'tan SEGBİS yöntemiyle salona bağlanan tutuklu sanık Ö.F.A. da ByLock programını kullanmadığını ileri sürdü.

Mahkeme heyeti, sanıkların bulundukları halin devamına karar vererek duruşmayı erteledi.

- Ağabeyi de tutuklanınca itiraf etti

Tutuklu sanıklar F.F, İ.A. ile İ.S, "silahlı terör örgütü üyesi" suçlamasıyla ikinci kez hakim karşısına çıktı.

Kamu personeli görevinden ihraç edilen F.F. ise örgütün gizli yazışma programı "ByLock"u 2014 yılında telefonuna kurduğunu belirtti.

Yapıya müzahir kurumda öğretmenlik yapan ağabeyinin tavsiyesi üzerine telefonuna programı indirdiğini aktaran F.F, "O bana programı nasıl indirebileceğimi tarif etti. Sadece kendi aramızda yazıştık. İlk savunmamda ağabeyimin tutuklanmasından korktuğum için söylememiştim. Mahremiyet amacıyla aramızdaki konuşmaları bu program üzerinden sağladık." şeklinde savunma yaptı.

Sanıklar İ.A. ile İ.S. de önceki savunmalarına iştirak ederek tahliyelerini talep etti.

Mahkeme heyeti, sanıkların tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi.

AA