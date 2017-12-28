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Bylock'tan tutuklanan eski AK Partili vekil...

ByLock IP’lerine yönlendirilmiş oldukları tespit edilen ve aralarında AK Partili eski vekil Şükrü Önder'in de bulunduğu 36 kişiye tahliye umudu doğdu.

28 Aralık 2017 Perşembe 12:53
Bylock'tan tutuklanan eski AK Partili vekil...

FETÖ'ye yönelik soruşturma kapsamında tutuklanan ve silahlı terör örgütüne üye olma suçlamasıyla yargılanan, oy birliği ile 6 yıl 3 ay hapis cezasına mahkum edilen eski AK Parti Yalova Milletvekili Şükrü Önder'in bu değerlendirme sonunda serbest bırakılabileceği iddia edildi.

Cumhuriyet savcılığından yapılan açıklamada, FETÖ/PDY silahlı terör örgütü üyelerinin haberleşme amacıyla kullandıkları ByLock adlı uygulamanın kullanımında ortaya çıkan sorunlar çıktığı hatırlatıldı.

Açıklamada, şöyle devam edildi:

"Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında hakkında FETÖ/PDY örgütü mensubu olduğu iddiasıyla soruşturma yürütülen Kemalettin Cengiz Erbakırcı adlı şahıs tarafından geliştirilen bir hesaba ait uygulama sunucusuna yönlendirilen ve bu haliyle iradeleri dışında 'ByLock’ IP’lerine yönlendirilmiş oldukları tespit edilen toplam 11 bin 480 adet GSM numarası kullanıcısından haklarında Yalova Cumhuriyet Başsavcılığınca işlem yapılan 36 GSM numarasını kullanan kişi hakkında yeni oluşan duruma göre değerlendirmeler yapılmıştır.

Haklarında dava açılan şahıslarla ilgili listeler yargılamanın yapıldığı Ağır Ceza Mahkemelerine gereği için gönderilmiştir. Halen soruşturması devam eden şahıslar hakkında da Cumhuriyet Başsavcılığımızca gereği ifa edilecektir. Gelişmelerden ayrıca bilgi verilecektir.

Savcılık yetkilileri, değerlendirmeye alınan 36 GSM numarasını kullanan isimlerden birinin hakkında ceza kararı açıklanan AK Parti Yalova eski Milletvekili Şükrü Önder olduğunu ifade etti.

Haber Tarihi: 28 Aralık 2017 Perşembe 12:53
  1. Bylock
  2. Şükrü Önder
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