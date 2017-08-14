ByLock'tan aranan 24 gazetecinin isimleri açıklandı

FETÖ'nün medya yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, örgütün şifreli haberleşme programı olduğu belirtilen ByLock'u kullandığı tespit edilen ancak adreslerinde bulunamayan 24 şüphelinin isimleri öğrenildi.

ByLock kullanıcısı olduğu tespit edilen ve haklarında gözaltı kararı çıkarılan 35 şüpheliden 11'i yakalanırken 24'ü ise halen firari olarak aranıyor.

Haklarında 'silahlı terör örgütüne üye olmak' iddiasıyla yakalama kararı alınan ve adreslerinde bulunamayan şüphelilerin isimleri şöyle:

''A.G., A.D., B.U.,Y. Ü., S.S.B., M.G., E.K.Ü., E. E., H. Y., H.T., İ.Y., İ.G.D., İ. M. S., L. Ö., M. E., M.E., M. K., M. K., O. Ç., S. G., S. B., A.Y.K., H. H. K. ve E. D.''

11 GAZETECİ GÖZALTINDA

FETÖ'nün şifreli haberleşme programı ByLock'u kullandığı tespit edilen 35 şüpheli hakkında geçen hafta gözaltı kararı verilmiş, emniyet ekiplerince düzenlenen operasyonda, B. E., M. P., Ö. F. A., S. G. T., C. S. Ö., Y. D., A. F. Ö., A.S., M. Ö., M. A. A. ve Y.K. gözaltına alınmıştı.

AA