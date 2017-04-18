ByLock'ta yeni dönem: 3 milyon mesaj çözüldü

Gerçek Hayat dergisinin bu haftaki kapağı, FETÖ'yle mücadelenin en önemli delili olan Bylock'a dair bilinmeyenleri gözler önüne seriyor. Emeti Saruhan imzalı dosya habere göre, yapılan incelemelerde "115 bin kişide" Bylock tespit edildi. Ele geçirilen ByLock yazışmalarında 215 bin kayıt görünüyor. Ancak yetkililer bir kişinin programı birden fazla kurmuş olabileceği için mükerrer kayıtlar olduğunu söylüyor. Bu mükerrer girişler ayıklandı, IP çatışması gibi teknik ayrıntılar değerlendirildi ve kesin olarak ByLock kullanıcısı olduğu tespit edilen kişi sayısı 115 bin olarak belirlendi. Bu nedenle düzenlenen bu son listedekilerin kesin olarak örgüt üyesi olduğu kabul ediliyor.

17- 25 Aralık darbe girişimleri, Tahşiye ve Balyoz kumpaslarında görev alan ekibin hepsinin ByLock’çu olduğu tespit edildi.

Kriter değişti: 3 kere iletişime geçen Bylock’çu

ByLock soruşturması ilk başladığında mavi, turuncu ve kırmızı şeklinde üç renk üzerinden tanımlama yapılmıştı. Mavi renk olarak belirtilenler programı ADSL üzerinden indirilmesi durumunda, kullanılan kişinin tespitinin zor olması, en az kullananlar şeklinde, turuncu renk daha fazla kullanan, kırmızı renk ise en az 300 defa kullanmış olanlar için tanımlanmıştı. Yetkililer bu sınıflandırmaya göre mavi listede olanların bazı hakimler tarafından tutuklanmadığını ifade ediyor. Şimdiki listede ise bu ayrım kullanılmıyor. Sebebi listenin kesinleşmesi. Bir kişinin ByLock’çu sayılması için kabul edilen yeni kriter “En az 3 defa farklı günlerde Litvanya’daki sunucu ile temasa geçilmesi.” IP çakışması, Wifi, ADSL karışıklığı gibi durumlar da bu son kriterle elenmiş oluyor.

3 milyon mesaj çözüldü

ByLock’tan 18 milyon kadar mesajlaşma yapılmış. Bu mesajların 3 milyon kadarının içeriği çözüldü. Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Bürosu (KOM) gerekli analizi yaptıktan sonra mesajları tasnifleyerek savcılara gönderecek. 18 milyon yazışma içerisinde kandil mesajları, dua istekleri gibi günlük konuşmaların yanı sıra kritik örgüt içi yazışmalar da var. Örneğin HSYK üyelerinin isimleri ByLock üzerinden yapılan yazışmalarda tartışılmış.

Kripto elemanların adı yazışmalarda geçiyor

Deşifre olmamış, örgütle herhangi bir şekilde irtibatı olduğu ispatlanamayan, ByLock da kullanmayan kripto örgüt mensuplarının bir kısmının adı da bu yazışmalarda geçiyor. Tespit edilen bu kişiler de örgüt üyesi olmaktan dolayı tutuklanıyor. Böyle bir olay Urfa’da yaşandı. Örgütle hiç bağlantısı yok gözüken, ByLock’u da olmayan bir polis memurunun adı, çözülen ByLock yazışmalarında “Urfa KOM’da deşifre olmamış X adlı elemanımız var” şeklinde geçince örgüt üyeliğinden yakalandı.

2 yıl sürecek

ByLock’taki bütün yazışmalar ancak 2 yıla kadar çözülecek. Sistem 10 gün gerideki yazışmaları otomatik olarak sildiği için bazı yazışmalar sadece görüntü olarak elde edilebildi, ID’lere ulaşılamadı. Bunların eşleştirilmeleri de yapılacak. Bu çözümlemeler sonucu ByLock kullanmayan ancak yazışmalarda adı geçen örgüt mensuplarına da ulaşılacak. Şu anda 115 bin olan sayının bu sayede 4 katına çıkması bekleniyor.

90 bin kişiye daha işlem yapılacak

Bugüne kadar ByLock’çulara yönelik yapılan operasyon sayısı 10 bin civarı. Bunlardan 2-3 bin kişi kadarı polis ve asker. Yani toplam sayının ancak yüzde onuna tekabül eden bir sayı söz konusu. 90 bin kişiye henüz işlem yapılmadı. Ancak ByLock listesindeki kişilerin yurt dışına kaçmalarını engellemek için pasaportlarına zayi kaydı düşüldü. Yurtdışına çıkmaya kalktıkları anda pasaportlarına el koyuluyor.



MİT’ten ByLock kullanan 100 FETÖ’cü atıldı

15 Temmuz’dan hemen sonra MİT önce ByLock listeleri üzerinden kendi içini temizledi. Yaklaşık 100 MİT personeli işten atıldı. Adalet Bakanlığı da konuyu ciddiyetle ele alan kurumlardan biri oldu. ByLock’çu olduğu belirlenen personelin listesi verildi ve personel temizlendi. Çağlayan Adliye Sarayı’ndaki hakim, savcı ve personele tek tek bakıldı. İstanbul Adliyesi’nden yaklaşık 15- 20 FETÖ’cü açığa alındı. Meslekten ihraç edilen hakimler Metin Özçelik ile Mustafa Başer’in ByLock kullandığı ise ihraçtan sonra ortaya çıktı.

Emniyet Müdürlüğü de FETÖ’yü ciddi bir şekilde takip etti. Poliste grup sohbetler olduğu için kolay çözüldü. Orduda ise tek tek, hücre tipi yapılanma olduğu için henüz deşifre olmamış subaylar var.

Hepsi ByLock kullanıcısı çıktı

17- 25 Aralık darbe girişimleri, Tahşiye ve Balyoz kumpaslarında görev alan ekibin hepsinin ByLock’çu olduğu tespit edildi.

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