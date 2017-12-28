Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Bylock'ta ikinci tahliye edilen isim o oldu

FETÖ soruşturması kapsamında tutuklu bulunan MKE Kırıkkalespor kalecisi T.Ö, adının "ByLock" listesinden çıkarılmasının ardından tahliye edildi.

28 Aralık 2017 Perşembe 17:03
Bylock'ta ikinci tahliye edilen isim o oldu

Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığı, Sulh Ceza Hakimliğine, iradesi dışında 'ByLock IP'lerine yönlendirildikleri tespit edilen 11 bin 480 GSM kullanıcısından, hakkında işlem yapılan 1 GSM numarasını kullanan T.Ö. ile ilgili yeniden değerlendirme yapmasını istedi.

Mahkeme, T.Ö'nün "güncellenen 'ByLock' listesinden adının çıkartılması, dosyada yüklenen suça ilişkin başkaca bir delil ve iddia bulunmamasını" gerekçe göstererek tahliye edilmesine karar verdi.

Soruşturma çerçevesinde, 1 Kasım'da ByLock kullandığı gerekçesiyle Kırıkkale Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince düzenlenen operasyonda MKE Kırıkkalespor kalecisi T.Ö. gözaltına alınarak tutuklanmıştı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, hakkında terör örgütü mensubu olduğu iddiasıyla soruşturma yürütülen Kemalettin Cengiz Erbakırcı tarafından geliştirilen "Mor Beyin" yazılımıyla 11 bin 480 GSM numarası kullanıcısının "ByLock IP"lerine yönlendirildikleri tespit edilmişti.

BAŞSAVCI '1000 KİŞİNİN TAHLİYESİNİ TALEP EDECEĞİZ' DEMİŞTİ

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, dün 11 bin 480 GSM numarasının irade dışında ByLock'a yönlendirildiğini açıklamıştı. Ankara Cumhuriyet Başsavcısı Yüksel Kocaman, "ByLock'a yönlendirildiği tespit edilen ve farklı illerde tutuklu bulunan yaklaşık bin kişinin, haklarında başka hiçbir delil yoksa tahliyesini talep edeceğiz" demişti.

Haber Tarihi: 28 Aralık 2017 Perşembe 17:03
  1. bylock
  2. fetö
  3. MKE Kırıkkalespor kalecisi
    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    'Orhan Baba'nın şimdiki hedefi rasathane kurmak
    1. 'Orhan Baba'nın şimdiki hedefi..
    2. Başsavcılık’tan ‘it’e soruşturma
    3. Türkiye'ye karşıydılar... Elindekini..
    4. PKK'nın kanlı yılbaşı planı son anda..
    5. Son 44 yılın en kurak dönemini yaşıyoruz
    6. Almanya'da panik... 4 kişi kaçtı...
    7. Güney kore gemileri o bölgeye girdi
    8. Fetö'den alınmıştı... Karne verildi..
    9. Şehitlere 43 yıl sonra cenaze töreni
    10. Dijital ortamdaki kimliğinizi korumak..
    11. Türkiye'den ABD'ye 'güvence' cevabı
    12. Hulusi Akar'dan son dakika açıklaması
    13. ABD'nin kararının ardından Türkiye'den..
    14. Edirne'deki darbeciler hakkında karar..
    15. Sinüzitlerinizin açılması için...
    16. Çocuklara hacamat yaptırılabilir mi?
    17. Vize krizini çözülmesinin ardından..
    18. 'Polisim' numarasıyla öyle bir şey..
    19. Rusya'dan füze açıklaması: Yanlış..
    20. Balıkesir’de beton mikseri takla attı:..
    Sınıfta dehşet dakikaları! O öğretmen için flaş karar
    Sınıfta dehşet dakikaları! O öğretmen için flaş karar
    10 yıl sonra hem üretimi bitti hem ismi tarih oldu
    10 yıl sonra hem üretimi bitti hem ismi tarih oldu
    Kaçan Kuzey Kore askerinin kanından bakın ne çıktı
    Kaçan Kuzey Kore askerinin kanından bakın ne çıktı
    Sesten 10 kat daha hızlı... Dünyanın her yerini vurabilir
    Sesten 10 kat daha hızlı... Dünyanın her yerini vurabilir
    Laikçiler hedef gösterdi MEB açığa aldı
    Laikçiler hedef gösterdi MEB açığa aldı

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü 28.12.2017
    Atlasjet kazasıyla ilgili bomba iddia… Uçağı o ülke düşürdü! ‘Kurtulan profesörü bulun’
    Atlasjet kazasıyla ilgili bomba iddia… Uçağı o ülke düşürdü! ‘Kurtulan profesörü bulun’
    Utanç veren tablo! Haram helal dinlemediler...
    Utanç veren tablo! Haram helal dinlemediler...