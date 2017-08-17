ByLock’lu FETÖ’cü avukatın gözü hala milyonlarda!

OSMAN YİĞİT / ANKARA - FETÖ elebaşı Fetulah Gülen’in avukatlarının da aralarında bulunduğu FETÖ’cü 52 avukatın yargılandığı dava Ankara 22. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülmeye devam edildi. Akit, FETÖ’nün ‘Yargıtay İmamı’ olduğu ve yüklü miktarlardaki paralar karşılığı tahliye kararları aldırdığı öne sürülen örgütün avukat imamlarından Mehmet Rasim Kuseyri’nin savunmasına ulaştı.

MADDİ KAYIPLARINDAN DEM VURDU

İddianamedeki belgeler ve MASAK raporu doğrultusunda FETÖ’cü işadamı Kuseyri’nin Akın İpek’le arasında milyonlarca liralık para trafiği dikkat çekti. Aklı, devlet tarafından tedbir konulan 10 milyon TL parasında kaldığı görülen Kuseyri, Akın İpek’ten kendisine transfer edilen milyonlarca TL’yi daha düşük göstererek bir şeyleri gizlemeye çalıştı. Koza İpek Soruşturması’nda Akın İpek’in avukatı olarak, İpek’lerin evlerinin aranmasına katılan Kuseyri, “Akın İPEK 2013 yılı öncesinde vekalet verdi. Maaş mukabili idari davalarına baktım” dedi. Kuseyri, İpek’ten bu kapsamda 400 bin TL vekalet ücreti aldığını beyan etti. Ancak Kuseyri’yi yalanlayan MASAK kayıtlarına göre, sadece Koza Altın İşletmeleri A.Ş üzerinden gerçekleşen 72 ayrı işlemde Akın İpek, Rasim Kuseyri’ye 1 milyon 607 bin 845 TL göndermiş. Akın İpek’in, Koza İpek Basın ve Basım A.Ş ile İpek Üniversitesi üzerinden de Kuseyri’ye para transferleri gerçekleştirdiği tespit edildi.

‘İCRA ÇETESİ’ İDDİASI

İddianame’de ayrıca, Kuseyri ve bazı icra müdürlerinin de içinde olduğu bir çetenin, Antalya, Alanya, Manavgat, Kemer, Bodrum, Fethiye, Muğla ve İstanbul adliyeleri başta olmak üzere Türkiye genelinde tüm icra müdürlüklerindeki satış işlemlerini de yakından takip ederek, fiyatlarını düşürdükleri birçok gayrimenkulü kendi adamlarına aldırdıkları iddiasına da yer verildi.

1 DOLARLARI KIZLARININ ÜSTÜNE ATTI

FETÖ’cü avukat Kuseyri ayrıca, evimde bulunan C, F ve K serisi 3 adet 1 Dolar’a ilişkin olarak da, ‘suçu’ kızlarının üzerine atarak, “Kızlarım 2 yıl önce Amerika’ya dil kursuna gitmişlerdi. Oradan cüzdanlarında kalan para üstüdür. Örgüt ile herhangi bir bağlantısı yoktur” iddiasında bulundu.

FETÖ’NÜN ‘BEYİN TAKIMI’ YETİŞTİRDİ!

İstanbul’daki 15 Temmuz darbe girişimi ana iddianamesinde FETÖ/PDY terör örgütünün beyin takımı olarak işaret edilen 16 kişiye bağlı olarak faaliyet gösteren 3 kişilik yargı imamlarından biri olan Abdulkadir Aksoy’un yanında avukatlığa başladığını kabul eden Kuseyri, savunmasında, Aksoy’un FETÖ üyesi olduğunu bilmediğini öne sürdü.