Bylock'çu 40 polise tutuklama kararı

Adana’da FETÖ’nün finans kaynağı Bank Asya'ya para yatırıp himmet verdikleri ve taltif aldıkları gerekçesiyle haklarında dava açılan 145 amir, komiser ve polisten, ByLock kullandıkları belirlenen 40'ı tutuklandı. Davadaki tutuklu polis sayısı 107'ye ulaştı. Ayrıca FETÖ'nün sözde Hava Kuvvetleri Komutanlığı'ndaki sözleşmeli subayların imamı olduğu belirlenen Gürdal T. gözaltına alındı.