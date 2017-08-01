Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

ByLock'çu 33 eski emniyet personeli tutuklandı

İzmir'de FETÖ'nün şifreli haberleşme programı "ByLock"u kullandıkları iddiasıyla 33 eski emniyet personeli tutuklandı.

01 Ağustos 2017 Salı 13:42
ByLock'çu 33 eski emniyet personeli tutuklandı

İzmir'de Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında, örgütün şifreli haberleşme programı "ByLock"u kullandıkları iddiasıyla gözaltına alınan 36 eski emniyet mensubundan 33'ü tutuklandı.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında gözaltına alınan 36 kişi, emniyetteki işlemlerinin ardından sağlık kontrolünden geçirildi, adliyeye sevk edildi.

Savcılık ifadelerinin ardından nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine çıkartılan şüphelilerden 33'ü "Silahlı terör örgütü üyesi olmak" suçlamasından tutuklandı. Diğer zanlılar ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Meslekten ihraç edilen eski emniyet mensuplarının örgütün şifreli haberleşme programı "ByLock"'u kullandıkları belirtildi.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, 20 Temmuz'da, hakkında yakalama kararı verilen 49 eski emniyet mensubundan 36'sını gözaltına almıştı.

Muhabir: Ömer Süt

Kaynak: AA

Haber Tarihi: 01 Ağustos 2017 Salı 13:42
  1. Emniyet Müdürlüğü
  2. İzmir
  3. Cumhuriyet Başsavcılığı
    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Rusya, Suriye'deki üssüne onu kurdu
    1. Rusya, Suriye'deki üssüne onu kurdu
    2. Başkan Kale sözünü tuttu
    3. 7 Ağustos'ta Türkiye'den görülmeye..
    4. Bursa’da çalışmalar başladı… Aranıyor!
    5. Polise kafa atan şahıs gözaltına alındı
    6. Başkan Gürlesin, çalışmalarını anlattı
    7. Şanlıurfa’da iş kazası: 2 yaralı
    8. Quaresma sağlık kontrolünden geçti
    9. 700 balya saman kül oldu
    10. Çin harekete geçti! O ülkeye..
    11. İki üniversite mezunu engelli..
    12. Şiddetli çatışma! İmha edildiler...
    13. Bileği bükülmeyen şampiyonlar..
    14. Dünya beklenenden daha fazla ısınacak
    15. Büyükşehirden sokak hayvanları için..
    16. Dursun Özbek’ten Lucescu çıkarması
    17. Dolandırıcı ile yaşlı kadının telefon..
    18. Hastane otoparkı asfaltlandı
    19. Atıyye: Katar'ın diyaloğa açık olması..
    20. Kuzey Kore rahat durmuyor
    ABD'den yaptırım kararı
    ABD'den yaptırım kararı
    İran'dan Filistin hamlesi! Türkiye'ye geliyor
    İran'dan Filistin hamlesi! Türkiye'ye geliyor
    Skandal dizide FETÖ izleri!
    Skandal dizide FETÖ izleri!
    Suudi Arabistan'da saldırı: Ölü ve yaralılar var
    Suudi Arabistan'da saldırı: Ölü ve yaralılar var