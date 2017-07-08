ByLock yazışmaları ortaya çıktı: İhanet, yalan, simsarlık...

YENİAKİT.COM.TRAntalya'da yürütülen FETÖ soruşturması kapsamında ortaya çıkan ByLock yazışmalarında FETÖ'cü simsarların dini değerleri nasıl çirkin bir şekilde kullandığı ortaya çıktı. Yazışmalarda insanların uydurma hikayelerle gaza getirilip yönlendirilmesi dikkat çeken detaylar arasında yer aldı.

ÖRGÜT ÜYELERİNE BÖYLE MORAL VERDİLER

Tutuklanan örgüt üyelerinin çözülmeye neden olmaması ve morallerin yükseltilmesi için ''Hele bir de tutuklananların derecesini bilseydiniz tutuklanmak için gidip kendinizi ihbar ederdiniz'' gibi yalanlarla örgüt üyeleri ayakta tutulmaya çalışılmış.

ÖRGÜT ÜYELERİ GAFLETTEN UYANMASIN DİYE HİKAYELER UYDURDULAR

15 Temmuz darbe girişimini ByLock'ta aylar önce açık bir şekilde işaret eden örgütün elebaşları, büyük bir hazırlığın yapıldığını da ortaya koydu. Her fırsatta doğru yolda olduklarını belirten örgüt elebaşları tabandakilerin gafletten uyanmamaası için uydurma hikayelerle motive ettiği yazışmalarda net bir şekilde belli oluyor.

YENİDEN YAPILANMAK İÇİN SİNSİ PLAN: ÖRGÜTLE ANILMAYAN İSİMLERİ...

Köşeye sıkışan örgüt üyelerinin yeniden yapılanmak için örgütle daha önce hiçbir bağı olmayan insanları kullanarak dikkat çekmeden kirli emellerine ulaşmaya çalıştıkları yazışmalar arasında yer aldı. Bu yazışmalar bir kez daha FETÖ'nün ne kadar sinsi bir örgüt olduğunu göstermeye yeterken bağlılıkları da psikolojik bir vaka olarak ele alındı.

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EN BÜYÜK HATALARI İNKAR OLDU

Söz konusu belgeleri twitter hesabında kamuoyuyla paylaşan Avukat Ali Aktaş, örgüt üyelerinin düştüğü en büyük hatanın 'ByLock yazışmalarının inkar edilmesi' olduğunu söyledi.

Kaynak: yeniakit.com.tr