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ByLock üzerinden 15 Temmuz mesajı

Özkan Durmaz, FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişimi mesajını, ByLock üzerinden şifreli bir dille örgüt tabanına ilettiğini söyledi.

05 Kasım 2017 Pazar 02:26
ByLock üzerinden 15 Temmuz mesajı

FETÖ'nün mahrem imamı Özkan Durmaz, FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişimi mesajını, ByLock üzerinden şifreli dille örgüt tabanına ilettiğini söyledi. FETÖ'nün emniyet yapılanmasına ilişkin soruşturmada gözaltına alınan Durmaz itirafçı oldu.

Örgütün İstanbul emniyetindeki elemanlarını tek tek deşifre edip fotoğraflarından teşhis eden Durmaz, "17-25 Aralık sonrası örgütte ümitsizlik hâkimken, 2014 ortasında Fetullah Gülen ByLock'tan, 'Allah bu milletin ordusuna çok büyük bir fetih daha nasip edecek ve kurtuluş şanlı Türk ordusu subayları eli ile olacaktır' mesajını paylaştı. 15 Temmuz'un yaşanmasıyla bu mesajla neyin kastedildiği anlaşılmaktadır" dedi.

Durmaz örgüt içinde "medya birimi" olarak adlandırılan bir birim olduğunu da belirterek, "Bu birim aynı zamanda örgütün işine gelebilecek, değiştirilmiş ya da uydurulmuş rüyaları motivasyon için ByLock aracılığıyla örgüte yayardı" dedi.

Haber Tarihi: 05 Kasım 2017 Pazar 02:26
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