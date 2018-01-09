Bylock tuzağında ilk beraat!
Saadet Partisi İstanbul İl Yönetim Kurulu Üyesi avukat Mustafa Yaman ilk duruşmada beraat etti.09 Ocak 2018 Salı 16:02
Mor Beyin mağduru Saadet Partisi İstanbul İl Yönetim Kurulu Üyesi Avukat Mustafa Yaman, ByLock kullandığı iddiasıyla 'FETÖ Üyeliği' suçundan hakkında açılan davanın ilk duruşmasında beraat etti. Soruşturma aşamasında tutuklanan Yaman, ByLock'a rızası dışında yönlendirilenler listesinde olduğunun tespit edilmesinin ardından ara celsede tahliye edilmişti..