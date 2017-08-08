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"Bylock" şüphelisi olarak gözaltına alınan pazarcı kadın serbest bırakıldı

Aksaray’da, FETÖ soruşturması kapsamında semt pazarında gözaltına alınan 56 yaşındaki kadın, adına kayıtlı telefon numarasındaki "ByLock" programını kendisinin kullanmadığının ortaya çıkması üzerine serbest bırakıldı.

08 Ağustos 2017 Salı 21:48
"Bylock" şüphelisi olarak gözaltına alınan pazarcı kadın serbest bırakıldı

Edinilen bilgiye göre, Aksaray merkezli 9 ilde FETÖ/PDY soruşturması kapsamında hakkında yakalama kararı çıkarılan 27 ayrı şüpheliye yönelik gerçekleştirilen ve 16 kişinin gözaltına alındığı operasyonda, "ByLock" kullanıcısı olduğu öne sürülen 56 yaşındaki G.D., semt pazarında gözaltına alınmıştı. Geçimini sebze satarak sağladığı öğrenilen G.D., gözaltına alındıktan sonra ifadesine başvurulmak üzere emniyete götürüldü.

Emniyet sorgusunda gerçek ortaya çıktı

Emniyetteki sorgusunda G.D.’nin adına kayıtlı telefon numarasındaki Bylock programını kendisinin kullanmadığı ortaya çıktı. Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri yaptıkları geniş çaplı araştırmada, G.D.’nin Osmaniye’de öğretmen olarak görev yapan oğlu M.D.’nin mart ayında FETÖ/PDY soruşturması kapsamında tutuklandığı bilgisine ulaşırken, yine ismi gizli tutulan bir başka yakının Bylock kullandığı ve kendisini gizlemek için G.D.’nin adına hat aldığı ve Bylock programı kullanarak terör örgütü ile görüşmeler yaptığı tespit edildi.

Gerçeğin ardından serbest bırakıldı

Yapılan soruşturma neticesinde gözaltındaki G.D., savcılık talimatıyla serbest bırakıldı. G.D., İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri tarafından gözaltına alındığı semt pazarındaki tezgahının başına geri götürüldü.

Ortaya çıkan gerçeğin ardından G.D.’nin yakını olan şüphelinin peşine düşen KOM ekipleri, şimdi her yerde kendini gizlemek için G.D.’nin adına hat alan ve bu hat üzerinden FETÖ/PDY ile görüşmeler sağlayan şüpheliyi arıyor.

Haber Tarihi: 08 Ağustos 2017 Salı 21:48
  1. Emniyet Müdürlüğü
  2. Osmaniye
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