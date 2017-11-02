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Bylock operasyonunda önemli ayrıntı

Konya'da yürütülen FETÖ soruşturması kapsamında itirafçı olan bir sanığın cep telefonunda, örgütün şifreli haberleşme programı olan ByLock çıktı.

02 Kasım 2017 Perşembe 11:20
Bylock operasyonunda önemli ayrıntı

Sanığın yazışmalarından, FETÖ'nün ABD'deki toplantısına ABD'nin iç istihbarat teşkilatı FBI'dan üst düzeyde katılım olduğu belirlendi. Yazışmalarda ABD Ankara eski Büyükelçisi Francis Ricciardone'nin de adı geçti. Yazışmada, Ricciardone'nin Ankara'da gazetecilerle yaptığı bir toplantıda hakkında kırmızı bülten çıkarılan H.E. ile ilgili "Bu insanların Amerika'da trafik suçu bile işlemişliği yok. Ne kırmızı bülteninden bahsediyorsunuz?" dediği bilgisine yer verildi. FBI ve Ricciardone ayrıntısı 'darbenin arkasındaki ABD'yi bir kez daha ele verdi..

Haber Tarihi: 02 Kasım 2017 Perşembe 11:20
  1. FETÖ
  2. ABD
  3. Francis Ricciardone
  4. ByLock
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