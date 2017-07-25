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ByLock operasyonu: 81 kişi gözaltına alındı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, ByLock kullanıcısı FETÖ/PDY mensuplarına yönelik soruşturma kapsamında, KHK'larla kapatılan özel okul ve dershane çalışanı 81 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

25 Temmuz 2017 Salı 09:03
ByLock operasyonu: 81 kişi gözaltına alındı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Bylock kullanıcısı FETÖ/PDY üyelerine yönelik yapılmakta olan soruşturmalar kapsamında; KHK’lar ile kapatılan özel okul ve dershane çalışanı 81 kişi hakkında gözaltı kararı aldı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Bylock kullanıcısı FETÖ/PDY üyelerine yönelik yapılmakta olan soruşturmalar kapsamında; KHK’lar ile kapatılan özel okul ve dershane çalışanı 81 kişi hakkında gözaltı kararı aldı. Alınan karar kapsamında gözaltı işlemlerine bu sabah başlandı.

 

Haber Tarihi: 25 Temmuz 2017 Salı 09:03
  1. Ankara
  2. Cumhuriyet Başsavcılığı
  • EnverEnver1 sa önce
    Adamları bulabilirseniz alırsınız;) bir topluluğa olan kininiz sizi zulme itmiş..Reisin kişisel ihtirasına kapılıp onca vatan evkadınsuçsuz bir şekilde zindanlarda, masumlara yaptıklarınızınbir de karşılığı olmaz mı? Allah adildir.
  • dürüstdürüst1 sa önce
    Allah rızası için şu fetö ile mücadeleye bir ölçü getirin,daha sonra da hiç saptırmadan ve sulandırmadan mücadele edin.Şikayetleri uygun zemine çekme niyetiyle yapılan isim ve imza şartı her şeyi alt üst etti(sadece yanlışlar engellenmeliydi)Bir çok kurum şunun veya bunun korumasıyla fetö ile mücadelede başarısız.Unutmayalım bu son şansımız.!!!
Bugünkü Akit

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