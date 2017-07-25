ByLock operasyonu: 81 kişi gözaltına alındı
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, ByLock kullanıcısı FETÖ/PDY mensuplarına yönelik soruşturma kapsamında, KHK'larla kapatılan özel okul ve dershane çalışanı 81 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.25 Temmuz 2017 Salı 09:03
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Bylock kullanıcısı FETÖ/PDY üyelerine yönelik yapılmakta olan soruşturmalar kapsamında; KHK’lar ile kapatılan özel okul ve dershane çalışanı 81 kişi hakkında gözaltı kararı aldı.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Bylock kullanıcısı FETÖ/PDY üyelerine yönelik yapılmakta olan soruşturmalar kapsamında; KHK’lar ile kapatılan özel okul ve dershane çalışanı 81 kişi hakkında gözaltı kararı aldı. Alınan karar kapsamında gözaltı işlemlerine bu sabah başlandı.