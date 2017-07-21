Bylock kullanan gazeteciye gözaltı

Güngörmüş’ün FETÖ’nün gizli haberleşme sistemi Bylock’un kullanıcılarından olduğu belirlendi. Mardin’de önceki gün başlatılan operasyonlar kapsamında 48 kişi hakkında gözaltı kararı verilmiş, 34 kişi yakalanmıştı. Firarilerin yakalanması için de operasyonlar devam ediyor.

Milliyet