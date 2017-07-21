Bylock kullanan gazeteciye gözaltı
Mardin Emniyet Müdürlüğü’nün FETÖ’ye yönelik soruşturmaları kapsamında bölgede yayın yapan Arena gazetesinin yayın yönetmeni Ufuk Güngörmüş de gözaltına alındı.21 Temmuz 2017 Cuma 10:46
Güngörmüş’ün FETÖ’nün gizli haberleşme sistemi Bylock’un kullanıcılarından olduğu belirlendi. Mardin’de önceki gün başlatılan operasyonlar kapsamında 48 kişi hakkında gözaltı kararı verilmiş, 34 kişi yakalanmıştı. Firarilerin yakalanması için de operasyonlar devam ediyor.
Milliyet