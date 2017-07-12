Bylock kullanan gazeteciler deşifre oldu! İşte isim isim liste

FETÖ'nün gizli iletişim programı "ByLock"a ilişkin çok önemli yeni bilgiler ortaya çıktı.

Örgütün medya yapılanmasının, "ByLock" programını yoğun ve yaygın şekilde kullandığı uzun süredir biliniyordu.

SARI BASIN KARTI SAHİBİ BYLOCK'ÇULARIN TAM LİSTESİ

Başbakanlık Basın - Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğü tarafından verilen Basın Kartı'na sahip "ByLock" kullanıcılarının tam listesine SuperHaber ulaştı.

"Sarı basın kartı" sahibi 330 FETÖ'cü gazetecinin yer aldığı listede pek çok tanıdık isim yer alıyor.

SAMSUN VALİSİ İBRAHİM ŞAHİN DE LİSTEDE

Listede yer alan isimlerden, eski TRT Genel Müdürü ve eski Samsun Valisi İbrahim Şahin de geçtiğimiz günlerde Valiler Kararnamesi ile görevinden alınarak merkeze çekilmişti.

KIRMIZI BYLOCK LİSTESİ

Hazırlanan listede "ByLock" kullanıcısı gazetecilerin isimlerinin "kırmızı" renkle işaretlenmesi dikkat çekerken, sarı basın kartı sahibi ByLock'çu bazı gazeteciler ve görevleri şu şekilde;

Zaman Gazetesi'nin imtiyaz sahiplerinden Alaeddin Kaya

Zaman gazetesi editörü Kerim Gün

Taraf yazarı Mehmet Baransu

Bugün Genel Yayın Yönetmeni Erhan Başyurt

Bugün TV Genel Yayın Yönetmeni Tarık Toros

Bugün TV spikeri Erkan Akkuş

Bugün TV Haber Müdürü Ali Demirer

Bugün TV Spor Müdür Selim Sırrı Bayer

Bugün Gazetesi internet sitesi Genel Yayın Yönetmeni Bekir Koç

Kanaltürk-Bugün TV Ankara Haber Müdürü Cafer Tayyar Kala

Nokta Dergisi Genel Yayın Yönetmeni Cevheri Güven

Samanyolu TV sunucusu Asım Yıldırım

Sosyal medyacı Arzu Yıldız

Sabah gazetesi muhabiri Mutlu Çölgeçen



Vahdet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Yener Dönmez



