Bylock kullanan gazeteciler deşifre oldu! İşte isim isim liste
"Sarı basın kartı" sahibi 330 FETÖ'cü gazetecinin yer aldığı listeye ulaşıldı. İşte isim isim ByLock'çu gazeteciler...12 Temmuz 2017 Çarşamba 12:43
FETÖ'nün gizli iletişim programı "ByLock"a ilişkin çok önemli yeni bilgiler ortaya çıktı.
Örgütün medya yapılanmasının, "ByLock" programını yoğun ve yaygın şekilde kullandığı uzun süredir biliniyordu.
SARI BASIN KARTI SAHİBİ BYLOCK'ÇULARIN TAM LİSTESİ
Başbakanlık Basın - Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğü tarafından verilen Basın Kartı'na sahip "ByLock" kullanıcılarının tam listesine SuperHaber ulaştı.
"Sarı basın kartı" sahibi 330 FETÖ'cü gazetecinin yer aldığı listede pek çok tanıdık isim yer alıyor.
SAMSUN VALİSİ İBRAHİM ŞAHİN DE LİSTEDE
Listede yer alan isimlerden, eski TRT Genel Müdürü ve eski Samsun Valisi İbrahim Şahin de geçtiğimiz günlerde Valiler Kararnamesi ile görevinden alınarak merkeze çekilmişti.
KIRMIZI BYLOCK LİSTESİ
Hazırlanan listede "ByLock" kullanıcısı gazetecilerin isimlerinin "kırmızı" renkle işaretlenmesi dikkat çekerken, sarı basın kartı sahibi ByLock'çu bazı gazeteciler ve görevleri şu şekilde;
Zaman Gazetesi'nin imtiyaz sahiplerinden Alaeddin Kaya
Zaman gazetesi editörü Kerim Gün
Taraf yazarı Mehmet Baransu
Bugün Genel Yayın Yönetmeni Erhan Başyurt
Bugün TV Genel Yayın Yönetmeni Tarık Toros
Bugün TV spikeri Erkan Akkuş
Bugün TV Haber Müdürü Ali Demirer
Bugün TV Spor Müdür Selim Sırrı Bayer
Bugün Gazetesi internet sitesi Genel Yayın Yönetmeni Bekir Koç
Kanaltürk-Bugün TV Ankara Haber Müdürü Cafer Tayyar Kala
Nokta Dergisi Genel Yayın Yönetmeni Cevheri Güven
Samanyolu TV sunucusu Asım Yıldırım
Sosyal medyacı Arzu Yıldız
Sabah gazetesi muhabiri Mutlu Çölgeçen
Vahdet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Yener Dönmez